El Consejo de Estado tumbó la decisión de la Procuraduría General de la Nación que había sancionado con destitución del cargo e inhabilidad para hacer política por 10 años al exsenador Eduardo Carlos Merlano, quien en mayo de 2012 protagonizó un episodio de 'Usted no sabe quién soy yo', al negarse a que se le practicara una prueba de alcoholemia cuando fue detenido en Barranquilla, al parecer alicorado y sin licencia de conducción.



(Lea: ¿Puede Rappi bloquear a un domiciliario sin aviso?)



La decisión no solo ordena pagarle a Merlano todo los dineros dejados de recibir como senador desde que fue sancionado, sino que dice que la Procuraduría no podía dictar dicha sanción porque, según la Convención Americana de Derechos Humanos, solo un juez penal puede afectar derechos políticos.

La imposición a Eduardo Carlos Merlano Morales de la sanción de destitución e inhabilidad general es incompatible con el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humano FACEBOOK

TWITTER

"No se cumplen con los requisitos para que proceda la restricción de los derechos reconocidos en el artículo 23.1 de la CADH, específicamente, la causal correspondiente a 'condena, por juez competente, en proceso penal', comoquiera que la entidad que interpuso la sanción no es una autoridad judicial, no hubo condena y las sanciones no se aplicaron como consecuencia de un proceso que respete las garantías judiciales, lo que conllevó a la transgresión del principio de jurisdiccionalidad", dice la decisión.



(Lea: Nicolás Petro: cuatro líneas de investigación en las que tendrá que decidir la Fiscalía)



Esa es la interpretación que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho sobre esa norma y la que fijó en el fallo del caso presentado por el exalcalde de Bogotá y hoy Presidente Gustavo Petro, para decir que solo un juez penal puede tomar estas decisiones y no una entidad administrativa como la Procuraduría.



"La imposición a Eduardo Carlos Merlano Morales de la sanción de destitución e inhabilidad general descrita en el artículo 44.1 de la Ley 734 de 2022 por parte de la Sala Disciplinaria de la PGN es incompatible con el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que indica como causal permitida de restricción de derechos políticos aquella impuesta por condena, por juez competente en proceso penal", agrega ese fallo.



(Lea: Atención: ratifican la suspensión del decreto de Petro sobre regulación de servicios)

Facebook Twitter Linkedin

Fallo a favor de Eduardo Merlano Foto: EL TIEMPO

Al estudiar una demanda, el alto tribunal dijo que por los mismos hechos, a Merlano el propio Consejo de Estado le quitó su investidura en noviembre de 2014, lo que le impide hacer política de por vida, lo cual es una decisión tomada por un juez.



"Sin perjuicio de que se trata de dos sanciones cuya naturaleza es distinta, es perfectamente posible considerar que, para el caso en estudio, ya un juez -en este caso el contencioso administrativo impuso, en el marco de un proceso judicial respetuoso de las garantías procesales mínimas, la pérdida de investidura, que vendría a ser la máxima sanción para el servidor elegido popularmente", dice el fallo.



(Lea: Nicolás Petro: Corte negó recusación contra el Fiscal Barbosa y esto viene en el caso)



La decisión le ordena a la Procuraduría General de la Nación a pagarle a Merlano "los salarios y las prestaciones sociales dejadas de percibir desde la fecha de su retiro hasta el 14 de noviembre de 2014, fecha en la que quedo en firme la providencia que declaró la pérdida de investidura de senador. De la condena, la Procuraduría General de la Nación deberá descontar todo lo que el demandante hubiera percibido en el sector público, si a ello hubiere lugar".

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia