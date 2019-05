Uribe y Coronell asisten a conciliación en la Corte Suprema

Desde las nueve de la mañana el periodista Daniel Coronell y el expresidente Álvaro Uribe están en la Corte Suprema de Justicia para intentar llegar a una conciliación, en medio de un proceso penal por injuria y calumnia.

La Corte citó a Coronell y a Uribe a la conciliación por un trino en el cual el senador del Centro Democrático llama al periodista "extraditable". Esto llevó al periodista a impulsar una demanda en contra de Uribe por los delitos de injuria y calumnia.



En este tipo de demandas lo primero que procede es intentar una conciliación entre las partes, por lo cual el encuentro en la Corte busca llegar a un acuerdo. Esta citación fue hecha por la Sala de Instrucción de la Corte. Si no llegan a un acuerdo, el caso contra el senador será llevado a juicio en la Corte Suprema.

El trino de Uribe, publicado el 27 de noviembre del 2016, decía: "Extraditable Coronel, enemigo de paramilitares y sometido a Farc, busca más contratos y que Santos le dé el Canal Uno, como único proponente (sic".



A ese trino se sumó otro del 10 de febrero del 2018, en el que Uribe decía que Coronell "procede con una actitud mafiosa para hacer daño electoral, sus negocios con el narcotráfico siguen impunes y me ha demandado porque pienso que sería extraditable". Por este último mensaje el Tribunal Superior de Bogotá le ordenó a Uribe retractarse de lo dicho. El exmandatario atendió esa orden afirmando que lo hacía obligado por la orden del Tribunal.



No es la primera vez que Uribe y Coronell se enfrentan ante la Corte Suprema de Justicia por un caso de injuria y calumnia. En diciembre del 2016 la Corte se abstuvo de abrir un proceso penal contra el expresidente, por otro caso en el cual también había sido demandado por el periodista.



Coronell lo demandó por 32 trinos que Uribe publicó entre el 19 y el 20 de diciembre del 2010, como respuesta a una columna. En esas publicaciones, el expresidente llama a Coronell "periodista mafioso".



En ese caso la Corte Suprema rechazó la demanda contra Uribe, afirmando que los señalamientos del expresidente no tenían una imputación directa contra Coronell, ni lo señalaban directamente de hacer parte de un grupo delincuencial.



Sin embargo, en esa decisión el alto tribunal regañó al exmandatario y le dijo que debía moderar su lenguaje, pues es una obligación de los funcionarios públicos "soportar un mayor escrutinio en sus actividades".



“El lenguaje agresivo es una manifestación de violencia. Y usado por un líder político en cualquiera de las redes sociales puede llegar a ser identificado por alguno de sus seguidores como una invitación, o por lo menos como una autorización velada al uso de la violencia física contra el destinatario del trino o del discurso descalificador”, le dijo la Corte a Uribe en esa ocasión.



JUSTICIA