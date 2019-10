Uribe ha insistido en su inocencia y en que se le han violado derechos

Este martes, acompañado de sus abogados, Álvaro Uribe acude a la Corte Suprema de Justicia para rendir indagatoria en un caso que el alto tribunal le sigue por soborno y fraude procesal.



Esta es la primera vez que un expresidente acude ante la Corte a esta diligencia, y, de hecho, su defensa buscó a través de recursos de nulidad que este proceso no siguiera.

La defensa de Uribe Vélez pidió anular el proceso argumentando vicios procesales y también había pedido que se excluyeran unas pruebas de la investigación.



Los abogados de Uribe han asegurado que al expresidente no se le respetó el debido proceso porque no se le dio la oportunidad de ir a una versión libre antes de llamarlo a una indagatoria.



Además, su defensa afirma que se han adulterado transcripciones de interceptaciones en el caso y que el magistrado José Luis Barceló lo interceptó ilegalmente cuando el teléfono del expresidente terminó chuzado en una investigación que no era la suya sino la del excongresista Nilton Córdoba.



De hecho, junto con su solicitud de nulidad, la defensa del senador había pedido excluir del proceso las grabaciones de interceptaciones a Córdoba. Esta evidencia y otras relacionadas con controles telefónicos no hubieran podido ser usadas en el proceso si hubiera prosperado el recurso, que fue negado por la Corte.



De otro lado, el expresidente Álvaro Uribe ha afirmado varias veces que nunca ha comprado testigos y que, dentro del marco legal, sus abogados han escuchado a quienes tienen información que puede ayudarlo en las investigaciones y a contrarrestar los señalamientos de exparamilitares que él cataloga como falsos.



Según Uribe tanto Juan Guillermo Monsalve como Pablo Hernán Sierra son testigos falsos a los que Cepeda visitó en su momento para buscar que declararan en su contra. Monsalve es una de las fichas claves de todo el caso, pues se busca determinar si el expresidente intentó presionarlo para que se retractara de declaraciones en las que señaló a Uribe y su familia de estar relacionados con la fundación de las Autodefensas Unidas de Colombia en Antioquia, en la finca Guacharacas, de propiedad de los Uribe Vélez.



Uribe asegura que no fueron sus sus abogados los que buscaron a Monsalve, sino al contrario. Según su defensa, desde finales del 2018 y principios del 2019, Monsalve empezó a enviar mensajes a personas cercanas al expresidente para informarle sobre su supuesta intención de retractarse. El mensaje llegó hasta Álvaro Hernán Prada quien se lo dijo a Uribe.



Además de las críticas que han tenido tanto Uribe como su defensa en este caso, una vez pase la indagatoria la Corte decretará que se practiquen algunas pruebas, y entre algunas de las evidencias que pedirán los abogados del expresidente están los testimonios completos de varias de las personas que intervinieron en las situaciones por las cuales se investiga a Uribe, para que tanto los magistrados como la defensa y la Procuraduría puedan escuchar de primera mano y contrapreguntar a estas personas.

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET