La Procuraduría le solicitó a la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia que condene al excongresista César Pérez García por haber determinado el homicidio de Elkin de Jesús Pérez Martínez Álvarez, quien fue elegido como alcalde de Remedios, Antioquia, por la Unión Patriótica y asesinado el 16 de mayo de 1988 antes de su posesión.



En audiencia de alegatos de conclusión, el Ministerio Público dijo que el crimen, declarado como de lesa humanidad en 2014 de lesa humanidad por ser parte del ataque sistemático de la UP fue consecuencia de un mandato que Pérez hizo a los grupos paramilitares que operaban en el nordeste antioqueño.



El homicidio de Pérez Martínez ocurrió dentro de ese contexto social, político y criminal que devino de manera sistemática en la muerte de muchos militantes de la UP: Procuraduría FACEBOOK

En este caso, Pérez fue acusado por tener una posición de influencia en mando en el grupo paramilitar. Para la Procuraduría, las pruebas señalan que este sí acudió a su amigo Fidel Castaño, quien lo remitió a Henry de Jesús Pérez, jefe de las autodefensas del Magdalena Medio, para frenar el avance de la UP en la región que, en las primeras elecciones populares de alcalde, ganaron plazas que eran tradicionales del Partido Liberal al que pertenecía Pérez García.



No obstante, dijo el delegado de la Procuraduría, lo que se puede probar es la determinación que Pérez hizo para que los paramilitares ordenaran la eliminación de la UP, pero no que este fuera parte de la línea de mando.



"El homicidio de Pérez Martínez ocurrió dentro de ese contexto social, político y criminal que devino de manera sistemática en la muerte de muchos militantes de la UP a tal punto que se produjo su casi extinción, asunto que se ha conocido como el 'Genocidio de la UP', asunto que se encuentra pendiente de resolución de fondo por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos'", dijo el delegado de la entidad.

El Ministerio Público reseñó el ambiente de amenazas que todos los militantes de la UP recibieron en el nordeste antioqueño, así como del propio Pérez Martínez quien recibió múltiples panfletos según narraron testigos en el juicio y la hija del exalcalde.



Además, indicó que en la zona operó el grupo ilegal conocido como 'Muerte a Revolucionarios del Nordeste' (Mrn) que también fue responsable de la masacre de Segovia, perpetrada el 11 de noviembre de 1988, por la que fue condenado el excongresista en 2013 a 30 años de prisión como determinador de la misma.



"Se demostró la connivencia Cesar Pérez y el grupo Mrn quienes, al unísono, tenían como finalidad común recuperar la hegemonía y el espacio político perdido en las elecciones de 1988 a través de la eliminación de sus opositores", agregó.



El delegado de la Procuarduría dijo que las pruebas en el caso, en especial el testimonio del paramilitar Alonso de Jesús Baquero, alias Vladimir, evidencia la participación de Pérez García en el homicidio del alcalde electo y sobre la relación de este con Fidel Castaño y el apoyo que este dio al Mrn.

De otro lado, los abogados de la familia y representantes de la UP solicitaron la condena y que se analizara el caso a la "luz de categoría del genocidio", según mandatos internacionales al insistir no solo en la responsabilidad de Pérez sino en el patrón de persecución sistemática y generalizada a los integrantes de ese movimiento política.

