Corte falla caso de unión marital entre un sacerdote y un policía

A la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia llegó el caso de un policía que buscaba la declaratoria de la existencia de una unión marital de hecho con su pareja, un sarcerdote, que falleció el 15 de noviembre de 2012.



El uniformado alegó que vivieron juntos, compartiendo casa, comida y lecho entre el 17 de agosto de 2003 hasta el deceso de su compañero y reclamaba el reconocimiento de la sociedad patrimonial de hecho.



En primera instancia, el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Facatativá reconoció la unión marital. Esa decisión fue revocada por el Tribunal Superior de Cundinamarca bajo el entendido de que no se cumplieron los requisitos para ello.



Por un lado, el tribunal dijo que había pruebas en el expediente que demostraban la convivencia y otras que la negaban. Se probó que cuando el uniformado se cambió de ciudad, realizó visitas semanales y que tenía llaves de acceso a la casa del sacerdote, que compartían cuarto y aportaban conjuntamente los gastos comunes.



No obstante, consideró que había un interés evidente de hacer visible la unión que se contradecía con las declaraciones de los testigos, que en las fotografías aportadas al caso siempre estaban acompañados y que se trató -más bien- de un amorío.



El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia. Al estudiar el caso con perspectiva de género, la Sala Civil confirmó el fallo del tribunal al no encontrar elementos de prueba de la unión marital de hecho sino solo de una relación como compañeros sentimentales.



Así, la Corte valoró testimonios que aseguraron que el patrullero convivía con en el padre en permisos, vacaciones y Navidad, pero también advirtió que el policía fue renuente en el caso a a revelar aspectos que definen la vida en pareja, como las actividades rutinarias, la forma en que disfrutaban el tiempo libre, manejo de las

finanzas hogareñas, entre otros.



"Escasean los detalles sobre las vivencias propias de una familia, tales como las dinámicas caseras, reuniones o eventos especiales, conflictos relevantes, forma de gestionar las diferencias, etc.; tampoco se mencionaron propósitos u objetivos que fueran fijados o alcanzados por los consortes, que dieran una identidad diferente a la de encuentros esporádicos", dijo la Corte.

Al valorar otras pruebas, la Corte dijo que "se muestra un vínculo amoroso, propio de

un noviazgo, sin aportar en la demostración de un proyecto colectivo connatural a la idea de familia".



El alto tribunal recordó que la simple convivencia periódica ni las relaciones amorosas, sexuales o el noviazgo, configuran per se una unión marital de hecho.



"La decisión de los consortes de divulgar su relación frente a extraños, en contravía de las instrucciones que suministraron al personal de apoyo de la casa, invita a reflexionar sobre la veracidad de los declarantes, sin que las demás pruebas permitan clarificar el punto", agregó la Corte.



El alto tribual reprochó algunas de las pruebas aportadas como fotos o documentos de depósitos.



"Extraña la Sala la cortedad de los registros allegados al expediente, porque, frente a una relación que se pretende tuvo una duración superior a los 9 años, se arrimaron unas pocas fotos acotadas a unas datas precisas; el sentido común indica que, de existir un vínculo convivencial, la pareja tuvo que transitar por diversos eventos, celebraciones y, en general, momentos relevantes, de los cuales se esperan memorias gráficas, de allí que ausencia sea indicativa de que el vínculo no alcanzó los contornos de un vínculo estable", agregó la Corte.



