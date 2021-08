Jóvenes entre los 14 y 18 años pueden conformar uniones libres sin permiso

La Sala Civil de la Corte Suprema determinó que los menores de edad, entre los 14 y los 18 años, sí pueden unirse libremente con otra persona sin tener que pedir permiso a sus padres, cosa que sí es necesaria, según el Código Civil, para casos de matrimonio.



“El permiso para que los menores de 18 años y mayores de 14 años puedan contraer nupcias no es predicable de la unión marital de hecho. Esto constituye una de sus exclusiones”, dijo la Corte con ponencia del magistrado Luis Armando Tolosa.



“La voluntad responsable para conformar la unión marital surge de facto y el consentimiento de sus protagonistas aparece implícito. Y si su constitución no se encuentra sujeta a trámites previos, ningún escenario existiría para exigir y diligenciar el referido beneplácito”, agregó la Corte.



La Sala Civil dijo que el Congreso previó el permiso como requisito expreso para el matrimonio, pero no para la unión marital de hecho. Así está expresado en los artículos 118, 118 y 140 del Código Civil que establecen, en términos generales, que los menores de 18 años y mayores de 14 años, hombres o mujeres, “no pueden contraer matrimonio sin el permiso expreso, por escrito, de sus padres”.



Así lo dejó en claro la Corte al estudiar el caso de un hombre y una mujer que iniciaron una relación sentimental cuando él tenía 14 años y ella ya era mayor de edad. Convivieron juntos entre 2007 y 2012 hasta cuando ella falleció y tuvieron un hijo.



La Sala declaró procedente y válida la unión marital y sociedad patrimonial entre el adolescente y mujer mayor de edad.



Entre otros, la Corte precisó que el Código Civil, al permitir el matrimonio –con permiso-entre personas de ese rango de edad, deja en claro que estas son las dueñas de la decisión y que la falta de autorización no genera su nulidad ya que las consecuencias de no tenerlo, son netamente económicas.



Se trataría, dijo la Corte, de un eventual desheradamiento y revocatoria de las donaciones recibidas antes de las nupcias, según los cánones 124 y 125 del Código Civil.



“Queda claro que el permiso o autorización para el matrimonio no es un requisito de existencia o validez. El consentimiento, en cambio, sí. Según sea el caso, tiene lugar ante su ausencia absoluta o cuando existiendo, se encuentra afectado o viciado”, dijo la Corte.



“Para esta Corte la capacidad de obligarse y de asumir responsabilidad por quien se casa o inicia una unión marital desde los 14 años, deviene razonable por virtud de la progresividad de las facultades morfológicas, físicas, psíquicas y de discernimiento de los adolescentes; por causa del aprendizaje dinámico y del crecimiento descubrimiento del mundo, como menores adultos, para unir directamente el ejercicio de derechos y deberes con relación a la formación de una familia”, indicó.

La Sala indicó que en los casos de menores adultos, “el ordenamiento los habilita explícitamente para unirse y formar una familia y para asumir las responsabilidades del caso, motivo el cual, con relación a estos, no puede predicarse por esa sola circunstancia la ineficacia de la unión marital de hecho o del matrimonio que contraigan”.



La Corte explicó que el matrimonio y la unión marital se “hallan asimiladas en un todo en casos de linaje” pero no en lo que tiene que ver con el régimen sancionatorio dado que no puede predicarse inexistencia o nulidad de los actos que permiten formar una unión marital por las personas mayores de 14 años “porque es el ejercicio de la libertad general de hacer o no hacer algo”.



“Es obligación por parte del Estado, la de respetarla y protegerla por virtud de la protección reforzada de los menores adultos prevista en la regla 45 de la Carta, y por tratarse del ejercicio de la garantía a no ser molestado o perturbado en las opciones vitales no prohibidas por el ordenamiento”, dice la decisión de 31 páginas.



La Sala Civil indicó que la decisión libre de contraer matrimonio o la voluntad libre de una unión marital de hecho se predica de manera igual y en forma directa de los mayores de 14 años y menores de 18 años: “Conforme a su edad y madurez, en efecto, deben decidir sobre sus propias vidas y asumir responsabilidades. Nadie más podría ser dueño de sus destinos. Así que se les debe considerar personas libres y autónomas y con la plenitud de sus derechos”.



En el caso concreto, la Corte dijo que si bien el hombre inició la relación con 14 años y 8 meses, está probado que este “sí gozaba de capacidad para conformarla” y no había restricción alguna.



