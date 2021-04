“Un beso largo” también es un acto sexual en niños: Corte Suprema

El 8 de abril de 2012, una niña de 13 años salió de su casa en Pasto para dar una vuelta con una amiga. Llegando a la cancha del barrio, se encontró con un grupo de personas y compartieron unos tragos de aguardiente. Su mamá la encontró en la madrugada del día siguiente, en un callejón a dos cuadras de su casa, inconsciente mientras un hombre estaba encima de ella con sus pantalones abajo.



El hombre emprendió la huida. La niña estaba semidesnuda y no pudo incorporarse a pesar de los intentos de su madre para despertarla, sino hasta que recibió atención médica. Por estos hechos, Jesús Francisco Martínez Jojoa, conocido como “Chucho” fue procesado por el delito de acto sexual en persona incapaz de resistir agravado.

En primera instancia, el primero de agosto de 2017, un juzgado local absolvió a Martínez al indicar que no había prueba suficiente del grado de inconsciencia de la niña. El 4 de marzo de 2020, el Tribunal Superior de Pasto tumbó esa decisión y condenó a Martínez a 10 años y 10 meses de prisión y ordenó su captura inmediata.



Según el Tribunal, sí existió una interacción sexual entre la menor y el acusado, sin consentimiento de ella. En el proceso, el hombre se defendió señalando que le estaba dando “un beso largo” a la menor cuando fue sorprendido por la madre de ella.



El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia. La Sala Penal confirmó la condena en contra de Martínez, dando plena credibilidad a los testigos llevados al caso: “Valga señalar que si en verdad el acusado solo estaba besando a (…), acto que según la defensa no sería delictivo, no habría razón para que huyera del lugar, sino que lo normal hubiese sido que diera las explicaciones del caso a la madre de la menor pues nada ilícito estaba realizando”.



“Contrario a ello, se configura el indicio de huida pues si el procesado se marchó del lugar es porque en verdad estaba acostado sobre la menor desnuda realizando actos sexuales aprovechándose del estado de inconciencia que le produjo la ingesta de alcohol”, agregó la Corte.



En la decisión, la Sala Penal indicó que si el hombre, en realidad, solo le hubiera dado un “beso largo” a la menor, “esto también constituye un acto sexual tratándose de una menor de 14 años”. Y señaló que así lo ha dejado en claro esa Corte desde por lo menos 2008.



“Cuando se hace objeto a un menor de edad de tocamientos en sus partes íntimas, besos en la boca o actos similares, ese tipo de comportamientos no atraen el calificativo de injurias de hecho, porque es claro que con ellos se persigue afectar la integridad sexual del perjudicado, quien, por sus mismas condiciones de inmadurez dada la edad, no está en condiciones de comprender la naturaleza y trascendencia de los mismos. No se trata entonces de conductas que denoten un trato afectuoso hacia el menor, sino de acciones evidentemente lujuriosas, dirigidas según se dijo a satisfacer el instinto sexual del victimario”, dijo la Corte.



