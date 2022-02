La Corte Constitucional seleccionó para su estudio una tutela que le pide al Ministerio de Salud que haya reglas claras a seguir para cuando, en situaciones de escasez, en el marco de la pandemia de covid-19, los médicos tengan que enfrentarse a la difícil situación de priorizar a un paciente sobre otro en las Unidades de Cuidado Intensivo.



La tutela fue presentada por un grupo de 25 personas, mayores de 60 años, que están en situación de discapacidad y/o con enfermedades crónicas, con el acompañamiento judicial de la Iniciativa de Familias Saludables del Instituto O´Neill para el Derecho y la Salud Nacional y Global y el Programa de Acción por igualdad y la Inclusión Social (PAISS) de la facultad de derecho de la Universidad de los Andes.



En el escrito, cuestionaron que, a la fecha, no haya un protocolo nacional vinculante para la asignación de camas y otros recursos de soporte vital, elemento que en su criterio abre la puerta a criterios discriminatorios.



Como ejemplo, el escrito relató cómo durante el tercer pico de la pandemia, hubo crisis hospitalarias en varias ciudades por escasez de UCI, al punto que se empezó a hablar aplicación de “triajes éticos” para decidir a qué pacientes priorizar.

La preocupación que se reclama es que, al no haber claridad y lineamientos específicos que guíen esos triajes éticos, “se habilita a las diferentes entidades territoriales, clínicas y hospitales a usar criterios que no necesariamente son médicos”.



Y citaron como ejemplo un protocolo del Comité de Bioética de la Alcaldía de Medellín y de la Clínica Foscal Internacional de Bucaramanga en los que, “la discapacidad y/o la existencia de ciertas enfermedades en abstracto como criterios de posible desempate para negar el acceso a una UCI o elegir a una persona sobre otra en la priorización cuando las perspectivas de supervivencia a corto plazo sean equiparables”.



Silvia Serrano Guzmán, directora asociada de Iniciativa Familias Saludables del Instituto O’Neill para el Derecho y la Salud Nacional y Global, explicó a EL TIEMPO que la falta de reglas claras puede llevar a que se incluyan factores problemáticos a la hora de priorizar pacientes, que sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos, como por ejemplo una especulación sobre la expectativa de vida de un paciente con base en sus condiciones existentes de salud.

Lo que dice Minsalud:

Además, dijo, la falta de criterios vinculantes, implica no asumir las respectivas responsabilidades por las decisiones tomadas. “En abril de 2020 el gobernador (e) de Antioquia dijo públicamente que ya se estaba haciendo trajes éticos y ahí nos preocupamos y encontramos la guía de Medellín que incluye factores aún más problemáticos como la funcionalidad social de las personas”, señaló Serrano al explicar por qué la omisión de reglas claras sí tiene efectos reales.



La tutela tiene en cuenta que, en marzo de 2020, el Ministerio de Salud publicó las “Recomendaciones Generales para la Toma de Decisiones Éticas en los Servicios de Salud durante la pandemia covid-19”, que no son vinculantes, sino una guía para que cada centro médico decida cómo y cuándo implementar ejercicios de triaje.



En ambas instancias, el Ministerio de Salud se defendió indicando que el manejo ambulatorio u hospitalario, bien sea en sala general o en UCI, depende exclusivamente de los criterios de severidad clínica del paciente según la evaluación realizada por los médicos tratantes, en el marco de sus competencias y autonomía.



Además, indicó que las recomendaciones generales fueron emitidas ante la necesidad de establecer dentro de los procesos de preparación del recurso humano, la expansión de los servicios y la preparación articulada de los servicios asistenciales en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud.



El Ministerio insistió que esas recomendaciones son tan solo medidas de referencia para la atención, que les permitan a los profesionales de la salud responder ante los posibles momentos y periodos en los cuales se pueda presentar tensión; y apuntó que la priorización en todo caso no es permanente y que bajo ninguna circunstancia busca ser discriminatorio a priori, excluyente o destinado a la vulneración de grupos poblacionales determinados.



Según los tutelantes, este tema es crucial y citaron que, con corte al 12 de enero de 2022, la ocupación nacional de UCI, con cifras del Ministerio de Salud, se estimaba en 58 por ciento y la general de hospitalización en 67 por ciento, justo cuando la variante Omicrón provocó de nuevo un aumento tanto de contagios como de fallecimientos por el covid-19.



Serrano le dijo a EL TIEMPO que, en el estudio del caso, en su criterio, ha habido falta de transparencia sobre este tema tan complejo, por lo que desconocen si hay guías similares en otras regiones del país. La experta indicó además que la priorización de pacientes en escenarios de escasez debe ser la última opción, por el tiempo más breve posible y que debería haber reglas claras sobre elementos a agotar antes de hacerlo como, por ejemplo, los traslados.

“Queremos que el Ministerio de Salud asuma la responsabilidad de fijar parámetros consistentes, uniformes, no discriminatorios de priorización conforme a las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos y también de la OMS y la OPS”, señaló Serrano al indicar que estas decisiones de salud pública, tan difíciles de tomar, debe ser transparente y de cara a la sociedad.



La tutela fue rechazada por improcedente en dos instancias. La última decisión fue en septiembre de 2021 y la tomó el Tribunal Superior de Bogotá bajo el argumento de que no se demostró afectación de las personas tutelantes, que el término triaje ético no apareció en una búsqueda realizada en las páginas web oficiales de la Organización Mundial de la Salud y en la Organización Panamericana de la Salud, y que en los protocolos citados como ejemplo no se evidenció que haya una intención de impedir la atención adecuada de los sujetos en condiciones de edad avanzada o con algún padecimiento de salud o discapacidad.



El caso llegó a la Corte Constitucional tras petición de los tutelantes y porque la magistrada Cristina Pardo pidió una insistencia al estimar que el tema debía ser seleccionado para estudio, ante la importancia del mismo y la necesidad de pronunciarse sobre un derecho fundamental. La selección se dio en efecto la semana pasada y el caso quedó en manos de la magistrada Diana Fajardo.

