Las claves para entender la decisión de la Corte Suprema en favor de Uber

Uber ganó pulso a los taxistas en una demanda que pedía sacar la plataforma del mercado, por supuesta competencia desleal.



(Lea: ‘El Alacrán’: las botellas de tequila con marcas de oro y el reloj del capo capturado)



La Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación, resolvió la demanda y determinó que dicha demanda fue presentada a destiempo.

¿Es ilegal la aplicación?

Con la decisión, la Corte no resolvió si la App es legal o no, pues se limitó a estudiar de manera puntual el caso desde el punto de vista jurídico, por lo que la plataforma puede seguir operando.



(Le sugerimos leer: Por primera vez en Colombia, Tribunal reconoció a un perro como miembro de una familia)



Es decir, que el fallo no define multas e implicaciones por la utilización de la aplicación en Colombia que puede superar los 90.000 conductores afiliados y movilizar a 2 millones de pasajeros al mes.

Facebook Twitter Linkedin

Corte Suprema de Justicia Foto:

¿Qué resolvió la Corte?



En su fallo, la Corte Suprema mantiene la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, de junio de 2020, que dejó sin efectos una decisión de la Superintendencia que le impedía a la plataforma operar en el país, alegando competencia desleal.



(Además: 'No hay una intervención integral que genere verdaderas transformaciones': Zuluaga)



Específicamente, en esa decisión del Tribunal negó la demanda de Cotech, al considerar que se venció el plazo legal que tenía para poder reclamar judicialmente por el supuesto desconocimiento de las normas sobre recta competencia en el mercado.



En su demanda ante la Superintendencia le dio la razón a Cotech y tomó una decisión contra Uber, en una decisión del 20 de diciembre de 2019, ordenando cesar de inmediato sus operaciones.

Facebook Twitter Linkedin

En Colombia, esta aplicación que puede superar los 90.000 conductores afiliados y movilizar a 2 millones de pasajeros al mes. Foto: Uber

Estudiar casos

La Corte aprovechó la oportunidad para referirse a los retos que, para la administración de justicia, plantean los modelos de economías colaborativas soportadas en plataformas que usan las TIC’s para conectar a usuarios con prestadores de servicios.



Además, destacó que estas economías traen desafíos en materia de derechos laborales, pago de impuestos, o recta y sana competencia, situaciones ante las cuales hizo un llamado a los jueces para que tengan especial cuidado al evaluar eventuales reclamos en estas materias, considerando la complejidad técnica subyacente a la prestación de sus servicios y productos.

justicia@eltiempo.com

En X: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia: