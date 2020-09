Tutelantes estudian interponer desacato por disculpas del mindefensa

Firmantes de la tutela que llevó a la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre el respeto al derecho a la protesta pacífica y familiares de víctimas no recibieron satisfactoriamente el pronunciamiento del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en el que cumplía una de las órdenes del fallo.



(En contexto: Ante orden de la Corte, mindefensa reitera perdón del 11 de septiembre)

Trascendió que están analizando detenidamente la respuesta del ministro para evaluar la posibilidad de acudir de nuevo ante la justicia y señalar que no se cumplió con el fallo de tutela. En las próximas horas, definirán si dan ese paso.



Jomary Ortegón, representante del Colectivo de Abogados, accionante de la tutela, se declaró inconforme con las disculpas del ministro.



(Le puede interesar: El intenso debate jurídico que abrió fallo de la Corte sobre protestas)



“Se esperaría de quien representa a las Fuerzas Militares que, en un acto de respeto por las víctimas, refleje arrepentimiento un anuncio de correctivos y que se refiera específicamente a los hechos objeto de la acción de tutela”, dijo Ortegón.



Añadió que Trujillo debió referirse a las víctimas, a hechos particulares “y no a un perdón genérico, señalando que cubre los actos del futuro y del pasado”.



(Lea también: Mindefensa reitera "expresión de perdón" de hace dos semanas)



El abogado Alirio Uribe, quien coadyuvó a la tutela que originó las órdenes de la Corte Suprema, señaló que la declaración resultó “demasiado floja, general y leve”, aunque reconoció que el fallo no decía en qué términos se tenían que dar las disculpas.



“Hubiese sido preferible que fuera más vehemente y más preciso. Además que no mencionó los excesos de la policía del año pasado”, indicó Uribe tras señalar que “difícilmente se podría decir que no cumplió”.



Y Denis Cruz, hermana de Dilan Cruz, quien murió en las protestas de 2019 por un disparo del Esmad, dijo en un video publicado en redes sociales que no aceptaba las excusas del ministro.



(Además: Gobierno pedirá que Corte Constitucional revise tutela sobre protestas)



“Intenta extender las disculpas que de manera limitada asumió la Policía por el asesinato de Javier Ordóñez, pero pretende que entendamos que esas disculpas cubran todos los errores cometidos por la Policía desde su creación hasta el final de los tiempos”, expresó, y añadió: “con sus palabras, se burla de las víctimas, la ley y la justicia”.

Más noticias de Justicia:

