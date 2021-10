Tribunal ordena que le paguen viáticos a escoltas de congresista Pizarro

La representante a la Cámara María José Pizarro anunció que el Tribunal de Cundinamarca ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) "garantizar, a partir de la fecha, los derechos laborales (gastos de viaje y viáticos) de los escoltas asignados" para su protección, así como la disposición plena del esquema en sus desplazamientos a nivel nacional.



El Tribunal resolvió la impugnación de un fallo de tutela que no había concedido lo pedido por la congresista, que solicitaba protección a sus derechos fundamentales a la vida y a la seguridad personal.



Pizarro consideró que esos derechos eran vulnerados por la Cámara de Representantes al no dar respuesta a su petición del 28 de agosto de 2020, y porque la UNP no autorizó ni canceló los viáticos que su personal de escoltas requiere para sus desplazamientos fuera de la ciudad. Fundamentó su solicitud en el Convenio Interadministrativo Número 1458 de 2019, suscrito entre la Corporación y la Unidad Nacional de Protección.

En la decisión de primera instancia, el Juzgado 46 Administrativo del Circuito de Bogotá consideró que la Cámara de Representantes se encontraba en mora de resolver la solicitud presentada el 28 de agosto de 2020, pero para el juez, no se acreditó la existencia "de un perjuicio irremediable que ameritara la intervención del Juez constitucional, soslayando los mecanismos ordinarios con que cuenta la funcionaria para debatir la controversia laboral o contractual que se presenta".

La congresista impugnó el fallo al subrayar que este desconoció las constantes amenazas contra su vida y la de su familia, "las cuales se encuentran documentadas tanto en la presente acción como en la evaluación de riesgo realizada por el Ministerio de Defensa Nacional, que determinó su riesgo como extraordinario". Ese sentido, para ella no era válido el argumento de que no había un perjuicio irremediable.



Durante el trámite de la tutela, la UNP insistió en que el convenio firmado con la Cámara no incluye el pago de viáticos a los escoltas y que estos son asumidos por cada legislador.



El Tribunal consideró que la UNP está haciendo una interpretación sobre el convenio y los gastos que se pueden pagar a los escoltas contratados directamente y a quienes están por una unión temporal.



"La seguridad de las personas a quienes se les determina un riesgo extraordinario de seguridad no puede quedar al arbitrio de las interpretaciones efectuadas por la UNP en temas de administración y vinculación de personal, pues el protegido quien tiene en riesgo su vida e integridad personal no es quien escoge el personal que se encargará de su seguridad y menos aún la calidad con que este es vinculado. Aún más, el convenio interadministrativo que antepone para negar tal reconocimiento señala en la UNP la obligación de suministrar el hombre de protección, sin discriminar su modalidad de contratación", se lee en la decisión.



Añadió que la seguridad e integridad personal es un derecho fundamental que debe ser garantizado y preservado por el Estado, de manera que cuando una persona se encuentra ante una amenaza extraordinaria o extrema, se deben adoptar las medidas de protección necesarias para salvaguardar sus derechos fundamentales.



"Así mismo, las autoridades tienen una serie de obligaciones relativas a la debida diligencia respecto a la valoración y determinación de las amenazas, ya que su incumplimiento también conduce a la vulneración de este derecho”, dijo el tribunal.



Por esos motivos, ordenó al director de la UNP que en adelante le garantice la disposición plena del esquema de seguridad que tiene asignado la congresista asegurando los viáticos y gastos de viajes, "que se requieran para el desplazamiento de la totalidad de los hombres de protección, sin importar el tipo de vínculo contractual que les una con dicha entidad".

