El exalcalde de Pereira y senador electo Juan Pablo Gallo Maya presentó el 12 de enero de este año una tutela en contra de la Fundación Wikimedia, que actúa como host de la página web, al estimar que sus derechos al buen nombre, a la honra y a la presunción de inocencia se vulneraron por cuenta de información que sobre él aparece en ese reconocido sitio web.



En concreto, se refiere a menciones que están en la página de Wikipedia sobre, por ejemplo, la apertura de una investigación disciplinaria en octubre de 2019 que le hizo la Procuraduría General por presunta participación indebida en política, que incluyó la suspensión de tres meses.

Según la tutela, en 2019 el área de comunicaciones del municipio de Pereira editó y publicó información relacionada con su biografía, calificando de “controversias” tanto el tema de la Procuraduría como que en 2008 su investidura de concejal fue demandada en una pelea judicial que no se habría resuelto todavía, entre otros.



Para Gallo, esa información trasgrede su buen nombre porque no está basada en ningún fallo judicial en firme. Y, dijo, no ha podido editar la información “con neutralidad” y reseñar “la realidad de los hechos”. El 4 de enero de 2021, la Fundación Wikimedia le informó que no tenía permiso para modificar la página por un tema técnico:



“Tu dirección IP ha sido bloqueada automáticamente porque fue utilizada por otro usuario, que resultó bloqueado por Laura Fiorucci. El motivo dado es el siguiente: Has sido bloqueado automáticamente porque tu dirección IP ha sido usada recientemente por Abogadojoserestrepo˝. El motivo por el que se bloqueó a Abogadojoserestrepo es 'Cuenta con propósito particular' ”.



Cuando presentó la tutela, Gallo era candidato al Senado -fue elegido en las votaciones de marzo- y, por ello, estimó que tenía derecho a que la información que los electores leyeran sobre él fuera imparcial, dando cuenta de que en el único proceso disciplinario que cursaba en su contra solo se había proferido un auto de apertura de investigación en octubre de 2019.



En primera instancia, el 1.° de febrero de 2022 el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira negó la tutela señalando que la afirmación relacionada con su suspensión del cargo como alcalde no vulneraba sus derechos fundamentales porque esta se fundó en una decisión administrativa disciplinaria y es un hecho cierto que está documentado.



El Juzgado añadió que en la respuesta dada por la Fundación Wikimedia se le explicó a Gallo a quién debía contactar y señaló que este no aportó alguna prueba que permitiera demostrar que realizó dicho trámite. En principio, la tutela no fue seleccionada para estudio por la Corte Constitucional pero los magistrados Antonio José Lizarazo y José Fernando Reyes Cuartas insistieron ante sus colegas para que el asunto sea revisado debido a la novedad del caso.

¿Por qué se pide a la Corte que estudie la tutela?

La insistencia es un recurso que solo pueden presentar los magistrados de la Corte, la Defensoría, la Procuraduría y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. El documento elaborado por el magistrado Reyes dice que la intervención de la Corte en este caso es importante porque se trata de estudiar “el papel de los host o administradores sobre los contenidos que reposan en las páginas web que albergan”.



Según explicó Reyes, en el marco del derecho comparado se encuentra la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, o Directiva sobre Comercio Electrónico (DCE), que estableció condiciones de exención de responsabilidad para proveedores de servicios de internet.



“La DCE distinguió entre diversos tipos de intermediarios. Para los proveedores de hosting existe inmunidad siempre que el proveedor del servicio no tenga conocimiento efectivo de hechos o circunstancias por los que la actividad o la información revele su carácter ilícito y que este retire el contenido una vez que tenga conocimiento de ello”, dijo Reyes, quien citó un fallo de 2017 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que indicó que las plataformas no eran responsables por el contenido generado por terceros.



A esto se suman fallos de la propia Corte sobre los buscadores de internet, las plataformas de blogs, las redes sociales y las plataformas que alojan videos producidos por los usuarios. Sin embargo, hasta la fecha el alto tribunal “no se ha pronunciado sobre los host o administradores”. Aunque sí lo ha hecho sobre los intermediarios de internet.

“Este tribunal ha determinado que en torno a la responsabilidad que les cabe a dichos intermediarios “ninguna persona que ofrezca únicamente servicios técnicos de internet como acceso, búsquedas o conservación de información en la memoria caché deberá ser responsable por contenidos generados por terceros y que se difundan a través de estos servicios, siempre que no intervenga específicamente en dichos contenidos ni se niegue a cumplir una orden judicial que exija su eliminación cuando esté en condiciones de hacerlo”, indicó.



Por ejemplo, en la Sentencia SU-420 de 2019, la Corte aseguró que los intermediarios de internet no son responsables por el contenido que publican sus usuarios ya que establecer dicha responsabilidad llevaría a limitar la difusión de ideas y les daría el poder para regular el flujo de información en la red. Dijo que la responsabilidad es de quien directamente usa las expresiones ofensivas o calumniadoras y que si bien el intermediario no es el responsable de la afectación a la honra o buen nombre, debe proceder a retirar el contenido cuando quiera que un juez lo decida.



Igualmente se determinó que restringir contenidos catalogados prima facie como violatorios del buen nombre y la honra, conduciría a sacrificar injustificadamente la libertad de expresar ideas y pensamientos, pues se estaría avalando la restricción del tráfico de contenidos, sin considerar la veracidad que pudiera caracterizar los hechos objeto de divulgación.



Y destacó que los intermediarios de internet cuentan con un proceso de autocontrol, el cual no escapa de la intervención judicial, y que las plataformas no pueden censurar de manera previa el contenido introducido por sus usuarios.



Ahora, como la Corte no se ha pronunciado sobre el caso específico de los administradores, para el jurista es necesario revisar a fondo la tutela del exalcalde, quien alega no contar con las herramientas adecuadas para proteger sus derechos fundamentales.

Y, en particular, porque Gallo está pidiendo que se le permita editar la información “con neutralidad”. “Pocas situaciones pueden tener un impacto más fuerte en los derechos al buen nombre y a la honra que el inicio de investigaciones penales en contra de una persona (…) tienen la potencialidad de producir complejos efectos sociales y personales tanto en aquella persona vinculada al proceso penal como de los que le rodean”, agregó el magistrado.



De otro lado, el magistrado Lizarazo dijo que la tutela debe ser seleccionada porque si bien la Corte estableció en la sentencia citada reglas generales aplicables a la responsabilidad de los intermediarios de internet por su contenido, este es un asunto diferente, dadas las particularidades de Wikipedia.



Es el mismo portal el que dice que Wikipedia es “una enciclopedia libre editada de manera colaborativa por una comunidad de 'enciclopedistas' ", en el cual la Fundación Wikimedia “no tiene ningún tipo de incidencia sobre los contenidos de sus usuarios, del proceso de edición, ni de la adopción o modificación de los cinco pilares o las políticas y convenciones (…)”.



“En ese sentido, estimo que habría lugar para precisar la aplicación de la jurisprudencia en relación con la responsabilidad de los usuarios de las plataformas y las posibles vulneraciones que podrían causar a derechos como la honra y el buen nombre, entre otro”, dijo Lizarazo. En una próxima Sala de Selección se sabrá si este proceso será revisado o no.

