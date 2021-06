Declaran improcedente tutela contra el Fiscal por lo que dijo del paro

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró improcedente una tutela contra el Fiscal General Francisco Barbosa.

El Tribunal se pronunció sobre una tutela que pedía que el funcionario rectificara unas declaraciones sobre los bloqueos en medio del paro y que pidiera perdón por sus afirmaciones.



"Amparar la protección de los derechos fundamentales, de los colombianos en general a la protesta social, a la libertad de expresión, a no ser discriminados, ni violentados en nuestro buen nombre por protestar enmarcados en nuestra libertad de expresión en vehículos automotores, en especial a los colombianos que trabajan como “Camioneros” y que protestan al nivel nacional utilizando sus vehículos automotores", se lee en la petición.

Esto por las afirmaciones que hizo Barbosa en las que señaló que la Fiscalía avanzaría en la extinción de dominio de los camiones que han participado en bloqueos de vías al considerar que se estaba afectando el derecho de los ciudadanos con ese tipo de prácticas.



El Tribunal señaló que el tutelante busca la protección de los derechos de la ciudadanía en general, del Comité de paro, las centrales obreras,"y muy en especial los Gremios de los Camioneros del país, los taxistas, los conductores", pero que no tiene las facultades para ello.



Y añade: "es necesario que el demandante demuestre una afectación a sus

derechos fundamentales y en particular, de conformidad con los hechos y las

pretensiones, se observa que no le asiste un interés jurídico directo al tutelante, toda

vez, que en el expediente no reposa prueba alguna para demostrar que su actuar

en nombre de otras personas esté legitimado; siendo esto así mal haría el juez

constitucional en pronunciarse respecto de la presunta vulneración de garantías

fundamentales, cuando la parte activa no es titular de los derechos reclamados".

Dijo el Tribunal que quien interpuso la tutela no demostró ser dueño de ningún vehículo, ni tampoco ser el representante del sector afectado con la medida

anunciada por el Fiscal General de la Nación.



Así las cosas la tutela fue declarada improcedente por lo que no se accedió a ninguna de las peticiones del ciudadano.

