La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena dictada a los exjueces Edwin Ricardo Volpe Iglesias y Gloria Amparo Giraldo, quienes tomaron en 2014 la decisión de revocar la medida de aseguramiento que pesaba en contra de Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca Eljaude.



(Lea: ¿Su casa se vio afectada en el paro minero? Hay un caso en curso que le interesa)



Hilsaca fue detenido en el marco de un proceso por la presunta comisión de los delitos de homicidio, concierto para delinquir agravado y financiación al terrorismo, que está hoy pendiente de sentencia, y el 19 de diciembre de 2014 solicitó que se le revocara la medida de aseguramiento.



(Lea: Corte hace precisiones a los traslados por protección que hace la Policía)

La justicia comprobó que el caso llegó al juez Volpe Iglesias por manipulación del reparto del caso, quien determinó que había duda de la participación del procesado en el caso, y le dio la libertad. Decisión que mantuvo en segunda instancia la jueza Giraldo Ruiz.



Los dos jueces fueron imputados en 2015 por el delito de prevaricato por acción agravados y fueron condenados en primera instancia por el Tribunal Superior de Barranquilla: Volpe a 57 meses de prisión y Giraldo a 48 meses, condena que acaba de ser confirmada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.



(Lea: Martha Sáchica, secretaria de la Corte Constitucional por 31 años, se retira)



La decisión de la Corte destacó los argumentos que entonces usó el juez Volpe para otorgar la libertad a Hilsaca, entre los cuales estuvo dar credibilidad a los paramilitares Uber Enrique Banquez, alias Juancho Dique, Elkin Marrugo, alias ‘Chino Turbaco’, Wilfrido Peroza Pacheco, alias ‘Canva’; Jorge Luis Navarro, alias ‘Chacarita’. Quienes indicaron que no hubo participación de Hilsaca en la planeación del crimen de Jhon Edison Ovallos.



El juez también señaló que para la época en que ocurrió el homicidio, no existía la organización delictiva denominada “Los Rastrojos Costeños”, e indicó que había entonces duda razonable de la responsabilidad del ‘Turco’ Hilsaca en el crimen.



(Lea: Procuraduría pide a Corte Constitucional tumbar la ley de la 'paz total')

El auto emitido por el ex funcionario fue manifiestamente contrario a la ley, porque introdujo conocimiento privado en el análisis probatorio. FACEBOOK

TWITTER

La Sala Penal dijo que esa decisión “fue manifiestamente contraria a la ley, en la medida en que se soportó en una valoración probatoria arbitraria”, pues no tuvo en cuenta las pruebas que entregó la Fiscalía, sino solo las de la defensa del procesado.



“La forma en la cual procedió el ex juez, conforme lo indicado, no es consecuente con los principios de igualdad de armas y progresividad que rigen la actuación penal”, dice la decisión que señala que, por ejemplo, uno de los testigos del caso narró a la Fiscalía el 16 de diciembre de 2014 que le ofrecieron dinero a cambio de retractarse de los señalamientos hechos contra Hilsaca y que fue amenazado.



(Lea: Excongresista Sandra Villadiego seguirá libre, pero investigada)



“De haberse valorado este elemento a la luz de la sana crítica, sin dificultad habría podido advertirse que las afirmaciones previas del interrogado, que fundaron la inferencia de participación de Hilsaca Eljaude en el homicidio imputado, adquirían fortaleza. Así mismo, la ampliación de su interrogatorio podría denotar el intento del procesado de recurrir a la manipulación de testigos para favorecerse. Ello ameritaba al menos contrastarse ponderadamente con los medios de convicción allegados por la defensa. Por el contrario, Volpe Iglesias ni lo tomó en cuenta ni expuso las razones por las cuales dejó de apreciarlo", se lee en el fallo.

Facebook Twitter Linkedin

Alfonso Hilsaca Eljaude fue capturado en noviembre de 2014. Foto: Archivo EL TIEMPO

Además, dijo la Corte, el juez no podía invocar la duda para el otorgamiento de la libertad del procesado ni podía decir, razonablemente, que los fundamentos probatorios de la inferencia de autoría planteada por la Fiscalía habían desaparecido.



“El auto emitido por el ex funcionario fue manifiestamente contrario a la ley, porque introdujo conocimiento privado en el análisis probatorio. Más específicamente, dio por cierto un hecho enunciado en una entrevista, a partir de lo observado en su experiencia profesional como funcionario judicial. En lugar del análisis conjunto de los demás elementos nuevos, se apoyó en su conocimiento personal, lo cual también es por completo irregular”, agregó la Corte.



(Lea: Corte publicó su fallo de baldíos: los retrasos del acuerdo de paz que encontró)



En el caso de la jueza Gloria Giraldo Ruiz, la Corte dijo que esta tampoco tuvo en cuenta los nuevos elementos probatorios que presentó la Fiscalía en su momento ni dio respuesta a los reparos que hizo la entidad sobre la decisión del juez Volpe.



“Su ilicitud (de la decisión de la jueza) deriva de que la providencia no contiene ninguna justificación (…) . Las inconsistencias que presentaba, incluso si, en gracia de discusión, no hubieran sido advertidas por la procesada, fueron puestas de presente por la Fiscalía en la apelación. Pese a esto, al resolver, la procesada no expuso ninguna manifestación al respecto”, dice el fallo.

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia