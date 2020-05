Tumban reglas para evaluar desempeño de planta provisional de Fiscalía

El Consejo de Estado anuló la resolución que estableció un procedimiento de desempeño laboral de los funcionarios nombrados en provisionalidad, que tenía los mismos criterios y exigencias planteadas para evaluar a los funcionarios de carrera

administrativa.



En criterio de la demandante, la declaratoria de insubsistencia de un funcionario provisional no podía ser motivada por el hecho de haber obtenido un resultado desfavorable en una prueba de evaluación de su desempeño.

Tras estudiar el recurso, el Consejo de Estado consideró que la Fiscalía rompió el equilibrio de las cargas públicas, al someter a los funcionarios nombrados en provisionalidad a los mismos deberes de los funcionarios de carrera administrativa, sin que tengan la posibilidad de obtener los mismos beneficios de estos últimos.



Esto porque mientras los funcionarios de carrera que obtengan una buena calificación continúan vinculados, los provisionales no pueden acceder a esta misma garantía, porque su permanencia es temporal y sujeta a que su cargo se provea por concurso público.

El Consejo de Estado aclaró que esta decisión no implica que los funcionarios nombrados en provisionalidad no puedan ser evaluados en su desempeño, sino que el ejercicio de sus labores no puede ser valorado bajo los mismos criterios, parámetros, instrumentos y mecanismos de la evaluación de desempeño a los funcionarios de carrera.



