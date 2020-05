Corte aclara requisitos para traslado de funcionarios judiciales

El Consejo de Estado anuló las normas que les exigían a los funcionarios judiciales que solicitaran un traslado haber obtenido una calificación mínima de 80 puntos en su última calificación de servicios y adjuntar la documentación completa, so pena de que su requerimiento fuera rechazado..



En la demanda, contra varios artículos de dos acuerdos (de 2010 y 2017) del Consejo Superior de la Judicatura, los demandantes expresaron que exigir ese puntaje mínimo en la calificación impide que funcionarios de carrera que no han sido calificados o que obtengan calificaciones inferiores puedan aspirar a un cambio de lugar de trabajo.

El Consejo de Estado consideró que tener una evaluación de servicios con resultados de 80 o más puntos no es un criterio contemplado en la ley para autorizar traslados, además, el alto tribunal consideró que esa exigencia es innecesaria y no es ni razonable ni proporcional puesto que el puntaje en la calificación de servicios no es un medio idóneo para verificar las circunstancias que afectan la permanencia en el cargo de los funcionarios que solicitan un traslado.



De otro lado, el Consejo de Estado también consideró que exigir que las solicitudes de traslado deban estar acompañadas de todos los documentos exigidos, so pena de rechazarlas, tampoco es una circunstancia que esté prevista en la ley y desconoce otras normas para tramitar solicitudes incompletas.





