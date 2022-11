El Consejo de Estado negó las pretensiones de una demanda en contra de la Nación que presentaron los familiares de Luisa Fernanda Solarte Angulo y Sergio Alejandro Muñoz Salame, quienes murieron en el atentado al Club el Nogal el 7 de febrero de 2003, perpetrado por las Farc.



El alto tribunal tumbó un sentencia del 9 de octubre de 2019 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que había condenado a la Nación y ordenado una indemnización a los familiares al determinar que el Estado no había cumplido con su deber de protección y seguridad en el exclusivo club del norte de Bogotá.

El Tribunal había accedido parcialmente a las pretensiones de los demandantes al estimar que el Estado tenían información que hubiera permitido prevenir el atentado.



Asimismo, consideró que las constantes reuniones de funcionarios públicos en el club pusieron a sus socios y empleados en un riesgo palpable en un contexto de violencia urbana por la guerrilla de las Farc. El tribunal afirmó, en su momento, que "aunque el Club El Nogal no fue demandado, la condena debía reducirse en un 70 %, pues también era patrimonialmente responsable".



(Lea: El lío disciplinario que enfrenta Iván Cepeda por los reinsertados de las Farc)



La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado interpuso un recurso de apelación asegurando que con la información que tenían las autoridades "no era posible prever, ni resistir el atentado en el Club El Nogal y que las noticias no prueban los hechos contenidos en ellas". La Fiscalía apoyó estas declaraciones afirmando que "no se acreditó que el atentado era previsible".



Por su parte, el Ministerio de Defensa señaló, en su momento, que no se había presentado amenaza alguna contra el club y que el atentado no estaba dirigido contra un establecimiento propiamente del Estado.



(Le podría interesar: Italiano perdió round con el que quería millonaria reparación por Interbolsa)

Los argumentos del Consejo de Estado

La presencia de funcionarios del Estado no puede considerarse como una fuente de riesgo FACEBOOK

TWITTER

Ahora, el Consejo de Estado evaluó si la detonación de un artefacto explosivo dirigido contra la población en un club social era atribuible al Estado o no. La Sala, en algunas decisiones, ha sostenido que si un acto terrorista se dirige contra una institución representativa del Estado, se puede proceder a una condena al la nación.



En este caso, el alto tribunal decidió negar las pretensiones de los demandantes y no impuso una condena económica al Estado argumentando que:

El ataque guerrillero contra el Club El Nogal no podía ser resistido por las autoridades. La situación de seguridad y las alteraciones al orden público en Bogotá para la época, según lo probado, obligaban a las autoridades a gestionar su capacidad.

Las autoridades debían actuar en todas las zonas de Bogotá y debían

orientar sus recursos, en todo caso limitados, a contener y prevenir acciones en las zonas de mayor riesgo.

En casos en que se imputa omisión debe tenerse en cuenta que la capacidad de acción de las autoridades no es ilimitada para disuadir

la acción de los grupos ilegales.

El juez de la administración no puede desconocer la realidad institucional

y, después de hechos de esta naturaleza, exigir acciones que desbordaban la capacidad de respuesta de las autoridades.

La sola presencia de funcionarios del Estado en establecimientos públicos y privados no puede considerarse como una fuente creadora de riesgo.

Otra condena ya se había caído

Cabe recordar que en 2018 el Consejo de Estado, al estudiar otra demanda, había condenado a la Nación por este atentado que dejó 39 muertos y 138 heridos diciendo que el Estado había incumplido sus obligaciones de prevenir, de garantizar seguridad y proteger a la población.



Luego de una polémica nacional y al fallar una tutela, el 26 de agosto de 2020, la Corte Constitucional tumbó esa condena al estimar que la decisión no expuso ni comprobó de forma clara que para el Estado hubiera sido previsible la ocurrencia de ese atentado.



En Twitter: @JusticiaET

Justicia@eltiempo.com

Lea más noticias de la sección Justicia: