El Consejo de Estado negó una tutela que interpusieron el Ministerio de Salud y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (durante el Gobierno de Iván Duque) en contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó que se diera a conocer la información sobre los contratos celebrados para la adquisición de vacunas contra el covid-19.



(Lea: ¿Puede llamar 'pedófilo asqueroso' a su presunto abusador en redes?)



Esta acción jurídica se originó en un derecho de petición que presentaron varias personas con el fin de que se les diera a conocer información de los contratos para el suministro de los biológicos.



(Lea: Matarife: creador de la serie sí deberá rectificar informaciones sobre Uribe)

Sin embargo, la UNGRD consideró que no se podía acceder al requerimiento, ante la probable violación de las cláusulas de confidencialidad obrantes en el acuerdo contractual celebrado con las farmacéuticas.



Ante ello, las peticiones de liberar la información de los contratos, que fueron revelados por EL TIEMPO, llegaron al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó dar a conocer los documentos.



(Lea: Tumban millonaria indemnización que iba a recibir el exgobernador Pablo Ardila)



Contra ello, el Ministerio de Salud y la Unidad de Gestión del Riesgo presentaron una tutela que fue negada en dos instancias por el Consejo de Estado luego de estudiar la cláusula de confidencialidad existente sobre los acuerdos y señalar que el análisis del Tribunal no fue errado.



Para el Consejo de Estado, el Tribunal no usurpó la competencia de los árbitros internacionales llamados , en principio, a resolver controversias sobre los acuerdos.



Según la decisión, la supuesta violación de la normativa internacional sobre el secreto empresarial y la competencia desleal que se alegaban los demandantes era un asunto ajeno a los contratos para la adquisición de las vacunas.



(Lea: Exdirector de UIAF se salvó de la cárcel, pero sí es responsable por 'chuzadas')



"Si bien el secreto industrial es una de las excepciones a la regla general de la publicidad y transparencia, lo cierto es que la autoridad judicial encontró que con la entrega de los documentos e información pedida éste no se veía afectado, por cuanto los contratos de suministros de vacunas no se referían precisamente a aquel", dice la decisión.

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia