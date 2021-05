Tribunal revisará si fallo que pidió proteger protesta se ha cumplido

En septiembre de 2020, la Corte Suprema de Justicia ordenó al Presidente de la República, el Ministerio de Defensa y a la Policía proteger el ejercicio de la protesta en Colombia, luego de determinar que el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) ha hecho ejercicio violento y sistemático de represión de la misma.



El Tribunal Superior de Bogotá abrió un incidente de desacato para verificar si ese fallo se ha cumplido.



En ese sentido, requirió al Presidente que cumpla la orden que dio la Corte en el sentido de que todos los miembros de la Rama Ejecutiva deben "mantener la neutralidad cuando se produzcan manifestaciones no violentas, incluso, si las mismas se dirigen a cuestionar las políticas del Gobierno Nacional".



Según el Tribunal, después de revisadas las respuestas enviadas "por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República se echa de menos lo relativo a la expedición del acto administrativo a través del cual el mandatario" debe dar esa orden.



"Se dispondrá dar trámite al incidente de desacato propuesto empero única y exclusivamente frente a los Ministros de Defensa e Interior, la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Director General de la Policía, el Comandante General de la Policía Metropolitana de esta ciudad, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría. Córraseles traslado de esta decisión por el término de tres días para que aporten las pruebas que pretendan hacer valer y acompañen los documentos que tengan en su poder para ejercer su derecho de defensa en el trámite incidental".



La Corte Suprema había ordenado igualmente al Presidente de la República, al Ministerio de Defensa, a la Policía, entre otras autoridades involucradas en el manejo de manifestaciones, "adoptar acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica y no destructiva".



Igualmente se ordenó implementar un protocolo de acciones preventivas llamado "Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana". Y suspender las escopetas calibre 12 usadas por el Esmad y desde la cual se disparó el proyecto que acabó con al vida del joven Dilan Cruz en 2019.



Ante el Tribunal, el Ministerio del Interior dijo que el citado protocolo se expidió mediante el derecho No. 003 de 2021 y dijo que se inició el seguimiento sobre la capacitación en derechos humanos al Escuadrón Móvil Antidisturbios desde el pasado 29 de abril.



Igualmente, el Secretario General de la Policía Nacional declaró al Tribunal que esa institución "continuamente expide directrices frente al servicio, en especial para la atención de manifestaciones y control de disturbios, fortaleciendo la integridad y buenas practicas en el desarrollo de las actividades de sus miembros". Y apuntó que la escopeta calibre 12 está suspendida.

