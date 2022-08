El Tribunal Superior de Bogotá ratificó la sentencia contra el considerado 'zar de la seguridad' Jorge Arturo Morena Ojeda quien fue condenado a siete años y seis meses de cárcel en junio del año pasado. Los magistrados lo absolvieron por uno de los hechos y bajaron la pena a seis años y seis meses de prisión.



Según la investigación de la Fiscalía Moreno Ojeda incurrió en irregularidades para que empresas asociadas a su grupo resultaran favorecidas con contratos estatales.

Fue procesado por los delitos de acuerdos restrictivos de la competencia y fraude procesal.



El ente acusador señaló en su momento que entre febrero y mayo de 2012 Moreno Ojeda, que controlaba siete empresas de seguridad, se concerto con los representantes de otras firmas para "alterar de manera ilícita el proceso de selección abreviada de menor cuantía 004 de 2012 adelantado por la Corporación Autónoma Regional De Chivor (corpochivor), disminuyendo la posibilidad de adjudicación de los demás participantes en el proceso licitatorio". El contrato por 150 millones de pesos finalmente se le entregó a una de las empresas del condenado.



La Fiscalía señaló que maniobras similares se pusieron en marcha para obtener contratos en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, Coldeportes, la Secretaría de Integración Social de Bogotá y las Empresas Municipales de Cali (EmCali).



El juez de primera instancia señaló que el condenado tenía un modus operandi para "desarrollar e implementar estrategias fraudulentas para limitar la libre competencia" y conseguir millonarios contratos.



Añadió que fingían presentar ofertas independientes, "simulando ser competidores" y que esto "afecta la transparencia del proceso de contratación estatal, lesionando el derecho a la libre competencia de los demás proponentes, quienes al postularse pretenden tener la posibilidad de que se les adjudique la licitación.



El despacho señaló que Moreno Ojeda sabía lo que estaba haciendo.



"El acusado es responsable y no hay prueba de que haya actuado amparado por alguna circunstancia excluyente de responsabilidad; tampoco emerge del plenario circunstancia alguna que permita entender que actuó conforme a la ley, de lo cual se desprende que su actuar es antijurídico. Igualmente, no surge evidencia de ninguna naturaleza que sugiera su falta de conocimiento de su actuar delictivo y de su capacidad de auto determinarse para actuar conforme a dicha comprensión, esto es, imputable y sujeto a pena privativa de la libertad",se lee en la sentencia.



El Tribunal en su decisión mantuvo la sentencia que podrá ser objeto del recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia.

Los argumentos del Tribunal

El Tribunal señaló en su sentencia de 112 páginas que es irrelevante que las empresas controladas ganaran o no los procesos licitatorios, "pues la alteración de los principios

contractuales y del bien jurídicamente protegido por el tipo penal imputado, se dio al haberse concertado para participar, ocultando una verdad jurídicamente relevante".



Y añadieron los magistrados: "esta verdad era que hacían parte de un mismo grupo, controlado por el procesado, y tenían intereses comunes. Por estas mismas razones es irrelevante si, en los procesos contractuales adjudicados, cumplieron o no con el objeto del contrato o si no hubo un detrimento patrimonial para la administración pública".



Concluyó que la vulneración se presentó por contar, un mismo grupo, con más participantes en cada proceso contractual, pues al presentarse de manera plural y oculta, aumentaban sus posibilidades de ganar, disminuyendo la de otros participantes que acudieron como independientes, de acceder a la adjudicación de los contratos,

vulnerándose los principios de transparencia, porque no se expuso por los oferentes del grupo toda la información relevante.

