Tribunal ordena frenar operaciones de militares de EE. UU. en Colombia

El presidente Iván Duque debe suspender los efectos jurídicos de la autorización para cualquier actividad de la brigada militar de Estados Unidos que llegó a Colombia a comienzos de junio, para apoyar, en asistencia y entrenamiento, la lucha contra el narcotráfico.



Así lo ordenó la sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca al fallar una tutela que interpusieron Iván Cepeda, Aída Avella, Antonio Sanguino, Gustavo Petro y otros congresistas y considerar que, tal como lo decían ellos, la autorización para la llegada de los militares estadounidenses debió pasar por el Senado de la República.

(Lea también: Bajo el mayor hermetismo llegaron militares de EE. UU. a Bogotá)

Por eso le ordenó al presidente Duque que además envíe al Senado “toda la información y antecedentes relacionados con el ingreso, llegada y permanencia de la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad del Ejército de los Estados Unidos de América”.



Esto con el propósito de que el Senado tenga la oportunidad de asumir su función de control político ante el tránsito de tropas extranjeras en servicio o misión oficial en Colombia.



Ambas órdenes, tanto la de suspender la autorización a toda actividad de los militares extranjeros como la de enviar un informe al Senado, deberá cumplirlas el presidente Duque en las próximas 48 horas después de la notificación de el fallo de tutela.

(Le puede interesar: Fuerza élite de EE. UU. llega a apoyar lucha contra el narcotráfico)

Para el Tribunal, el permitir el tránsito de tropas extranjeras en el territorio colombiano es atribución del Senado y es competencia del Consejo de Estado, por la vía de consulta, como desarrollo del control político que ambos ejercen sobre el Presidente de la República.



De hecho, hace algunas semanas el presidente del Consejo de Estado, magistrado Álvaro Namen, le pidió un informe oficial al presidente Duque sobre la llegada de los militares extranjeros y dijo que según la Constitución, el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional demanda la intervención del Consejo de Estado, entre otras autoridades.

(Además: Consejo de Estado pide informe de ingreso de militares de EE. UU.)

En ese sentido, el fallo de tutela dice que al no someter al Senado y al Consejo de Estado la llegada de las tropas estadounidenses, el presidente Duque se dio una competencia que no tenía.



La actuación del presidente Duque al omitir el trámite constitucional "en un asunto tan sensible como la soberanía del Estado y no someter al control político la presencia de una brigada militar extranjera es abrogarse una competencia inexistente para esa autoridad (el Presidente)".



Por eso, dijo el Tribunal, se vulneraron los derechos a la participación política y el debido proceso constitucional de los Senadores que interpusieron el recurso.

(En otras noticias: Las revelaciones del fallo completo sobre Andrés Felipe Arias)

En el trámite de tutela la Secretaría Jurídica de Presidencia había pedido negar el recurso y dijo que el permiso del Senado y la consulta al Consejo de Estado se requerían solo cuando "una Nación amiga solicita el paso de tropas generalmente con destino a un tercer Estado, con fines militares y bélicos", por lo que argumentó que no era "exigible" la autorización del Senado pues la brigada venía con fines de cooperación y no actividades militares.



Mientras que la Procuraduría consideró que la tutela no procedía porque había otros recursos a los que podían acudir los congresistas. No obstante, el Tribunal terminó por fallar a favor de ellos.

Me complace que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca haya defendido la soberanía nacional: pic.twitter.com/UIpr1kSbqY — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) July 3, 2020

La respuesta del Gobierno

En un pronunciamiento, el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo aseguró que acatarán la decisión judicial: "El Gobierno Nacional es respetuoso de los fallos judiciales y de la independencia de la Rama Judicial. En consecuencia, se dará cumplimiento a la orden judicial".



Sin embargo, explicó que impugnarán el fallo para que sea revisado por el Consejo de Estado porque, en su criterio, "la presencia en actividades de asesoría, capacitación y entrenamiento, de un componente de la Brigada Norteamericana de Asistencia de Fuerza de Seguridad, a la luz del ordenamiento constitucional no requiere permiso del Senado de la República".



Añadió que la cooperación internacional es fundamental para fortalecer la lucha contra el narcotráfico por lo que se seguirán fortaleciendo respetando el marco de la ley.

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com