Tribunal congela el desembolso de crédito de US$370 millones a Avianca

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca aceptó revisar una demanda y tomó una medida cautelar contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Avianca Holdings S.A. En esa decisión, la corporación ordenó congelar el crédito que se había autorizado para desembolsarle a esa aerolínea 370 millones de dólares.

En la acción popular que revisó el Tribunal, el ciudadano Jonatan Ruíz Tobón aseguró que el Gobierno y Avianca incurrieron en una vulneración a la moralidad administrativa, al patrimonio público y a la seguridad social, por la aprobación del préstamo.



Ese crédito, en todo caso, aún no se ha desembolsado ya que debe ser aprobado por el Tribunal de Nueva York en donde Avianca se acogió al captíulo 11 del Código de Bancarrota.



Fuentes del Ministerio de Hacienda señalaron que la decisión todavía no ha sido notificada a la entidad. Sin embargo, una alta fuente del Gobierno indicó que “acabamos de ser informados y estamos leyendo la decisión”.



También se conoció que al interior de la compañía se está haciendo una revisión de las implicaciones del tema con el equipo legal. Por ahora, el juez del proceso bajo el Capítulo 11 del Código de Bancarrota de los Estados Unidos ni siquiera ha aprobado el documento con la propuesta del esquema de Deudor en Posesión (DIP), por 2.000 millones de dólares, que la compañía alista para presentar la próxima semana.



De esta cifra, un total 1.300 millones de dólares corresponden a una financiación de deuda y de esta hace parte el crédito por 370 millones de dólares, aprobados por el Gobierno con recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome).

El demandante le pidió al Tribunal que ordenara al Gobierno abstenerse de destinar los recursos del FOME para el crédito de Avianca, pero además, solicitó que se tomaran medidas cautelares para evitar que se vulneren los derechos que él señaló.



Así, aunque el Tribunal aún no ha aceptado de fondo la demanda, sí aceptó la medida cautelar para frenar el préstamo lo que llevaría a que aunque en el futuro el Tribunal de Nueva York acepte el crédito, el dinero no se le pueda entregar a Avianca. .



Esto porque el Tribunal le ordenó al Ministerio de Hacienda que adelante "las gestiones administrativas necesarias para que el Fondo de Mitigación de Emergencias se abstenga de realizar el desembolso del crédito aprobado a Avianca".



Entre los argumentos del Tribunal, se lee que los magistrados encontraron que la demanda es razonable y que hay poca información pública sobre cómo se tramitó y ordenó ese crédito.



También dijo que con los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que presentó el demandante, se puede concluir que "resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla".

Según el Tribunal, el demandante informó sobre la situación financiera que afronta Avianca, que muestra que al 30 de junio del 2020 el grupo tenía pérdidas por 353 millones de dólares y un déficit patrimonial de 355 millones de dólares. También dijo el demandante que esa mala situación económica es "preexistente a la situación de la pandemia generada por el covid-19, pues el año pasado no reportó dividendos entre sus accionistas debido a las dificultades por la situación financiera que desde entonces afrontaba".



Por esa situación, el ciudadano pidió en su acción popular que se proteja el patrimonio público al prestarle dinero a una sociedad que, a pesar de la importancia que tiene para la economía colombiana, está en una situación financiera como la que él describió.

Con todo esto, el Tribunal consideró que no existe claridad sobre las condiciones en las que se otorgó el crédito ni las garantías que respaldan este préstamo. Además, dijo, si no se conceden las medidas cautelares se podría generar un "perjuicio irremediable para el patrimonio público".



Y para el estudio de fondo de la demanda, el Tribunal le pidió al Ministerio que informe cuál fue el análisis objetivo que hizo para aprobar el crédito.



Aunque el demandante pedía que se le ordenara al Presidente Iván Duque informar cualquier posible conflicto de interés por el hecho de que su hermana María Paula Duque Samper es vicepresidente senior de Relaciones Estratégicas y Experiencia del Cliente de Avianca, el Tribunal negó esa petición. Según la corporación, esa solicitud no tiene ninguna relación con la medida cautelar de urgencia para que no se desembolse el crédito.



