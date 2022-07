El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al Congreso rehacer la lista de 10 aspirantes para ser el próximo jefe o jefa de la Contraloría General de la República, al encontrar que la actual no cumple con equidad de género.



Se trata de una medida cautelar, dictada en el marco de una demanda presentada por Dalal Karime Dager Nieto, en contra de la Contraloría, que busca que se proteja el principio del mérito y la equidad en el proceso de elección del nuevo contralor.



En el listado de elegidos hay ocho hombres y dos mujeres, es decir, el 20 por ciento, cuando debería tener al menos tres mujeres, según la Ley de Cuotas que, dijo el Tribunal, sí aplica para los procesos de elección en cargos decisivos con concursos de méritos.

"Al analizar el material probatorio y los argumentos expuestos por la solicitante, se advierte que en efecto la Comisión Accidental del Congreso de la República no tuvo en cuenta los criterios de mérito ni de equidad de género", dice la decisión.



Lo anterior, dijo, por varias razones. Primero, porque como esta selección se hace a través del sistema listas, debe entonces garantizarse la paridad entre los hombres y mujeres seleccionados.



"Sin embargo, esta magistratura advierte que la mencionada Comisión, sin que mediara justificación alguna, seleccionó de dichos ciudadanos a 10 participantes, sin que estos fueran los que obtuvieran los mejores resultados, pues se dejó de lado por ejemplo, a aquel que obtuvo el segundo lugar y tuvo en cuenta únicamente dos mujeres, cuando existía una tercera con un puntaje igual a uno de los incluidos", dice la decisión.



Fallo ordena rehacer lista de aspirantes a la Contraloría Foto: EL TIEMPO

Igualmente, se menciona que la institución de educación superior designada para el proceso previo incluyó a una persona que nació en junio de 1987, por lo que no cumplía el requisito de edad, los 35 años, y no podía estar en el proceso de pre selección.



Además, dice el Tribunal, las personas que se enumeran en la foto, fueron las electas, a través de una mera votación que se realizó al interior de la Corporación, ignorando el mérito y la equidad, pues la puntuación ni siquiera fue tenida en cuenta al momento de la deliberación.

"No se tuvo en cuenta el principio de equidad de género, así como tampoco se observó el mérito que propugna respetar el Congreso máxime porque no hay razón válida para (i) desconocer a un participante con el segundo mejor puntaje y (ii) no haber incluido de forma igualitaria las mujeres con mayor puntaje que otros hombres que sí fueron incluidos, (iii) incluso con el incumplimiento de requisitos formales para el cargo", dice el fallo.



Según el Tribunal, el Congreso no podía obviar estos mandatos en un proceso tan importante, teniendo en cuenta que la elección del próximo o próxima encargada de la Contraloría dirigirá "la custodia y protección de los recursos públicos del país, por lo que, con mayor razón, la buena administración implica la adecuada preparación de las personas que dirigen las entidades y órganos públicos, y esa desviación de la buena administración, sin dudas, desconoce la moralidad administrativa, principio y derecho colectivo".



Por eso, el Tribunal accedió a la medida cautelar y ordenó rehacer la lista de elegibles considerando no solo los criterios de selección fijados y el cumplimiento de los requisitos establecidos, sino también el principio de mérito, equidad de género y

verificación de requisitos al momento de la inscripción.



Esto se deberá "realizar a la mayor brevedad posible, teniendo en cuenta que el plazo máximo se vence el próximo 20 de agosto de 2022, época para la cual ya debe elegirse al próximo Contralor General de la República".

