Minsalud tiene 2 meses para crear ruta para personas expuestas a asbesto

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio dos meses al Ministerio de Salud para reglamentar la puesta en marcha de la ruta para la atención integral para personas expuestas al asbesto y su funcionamiento en los distintos entes territoriales.



La demanda que estudió el tribunal pedía que se ordenara al Gobierno cumplir una disposición contenida en la Ley 1968 de 2019, con la cual se prohibió el uso del asbesto en Colombia.



Tras estudiar varios documentos que envió el Ministerio sobre los pasos que se han dado para cumplir la ley, el tribunal consideró que no se le ha dado cumplimiento al artículo 12 de la normativa, que exige crear y reglamentar una ruta integral para personas expuestas al material.



En primera instancia un juzgado había negado la demanda, pero el tribunal revocó esa decisión al considerar que "el cumplimiento de la obligación de hacer previsto en una norma o acto administrativo se entiende satisfecho en la constatación fáctica de la misma, y la comprobación se traduce en una situación de hecho de si cumplió o no cumplió; el deber de cumplir una norma no admite gradaciones, no se incumple a medias o se cumple parcialmente", dice el fallo.



El Tribunal de Cundinamarca continuó diciendo que no se desconocían los avances del Minsalud para la puesta en marcha de la ruta de atención integral, pero que lo cierto es que no se ha expedido su regulación y que, además, para ello había un plazo de seis que estipuló la misma ley sobre el asbesto. Ese plazo se venció en enero de 2020.



Por ese incumplimiento y vencimiento del plazo, se ordenó al Ministerio de Salud reglamentar la ruta de atención



Esto deberá hacerlo la cartera en los dos meses siguientes a la notificación del fallo, "máxime si la misma entidad refirió en la contestación de la demanda que la mayoría de las etapas están por finalizar, encontrándose en la construcción de los documentos base para la expedición de la reglamentación", concluye la sentencia.

