Por considerar que no se cumplieron los requisitos formales para interponerla, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca inadmitió una acción popular que había interpuesto la concejal de Bogotá Lucía Bastidas contra la modificación del contrato del metro de Bogotá.



La acción popular era contra la Presidencia de la República y la Alcaldía de Bogotá y se alegaba una vulneración de los derechos e intereses colectivos a la moralidad administrativa; el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; y, la defensa del patrimonio público.



Bastidas argumentaba que los derechos colectivos aludidos estarían amenazados “por qué se estaría contemplando la posibilidad de soterrar un tramo de 9,6 kilómetros o más de la primera línea del Metro de Bogotá, el cual lleva actualmente el 18 % de su construcción”.



La concejal decía también que esto implicaría un cambio sustancial en los diseños sobre los avances actuales del proyecto, lo que ocasionaría sobrecostos financieros que, conllevarían, al detrimento al patrimonio público.



No obstante, el Tribunal señaló que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) establece que para interponer una acción popular primero se le debe pedir la autoridad correspondiente que adopte las medidas necesarias de protección del derecho o interés colectivo que considera amenazado; y si la autoridad no atiende dicha reclamación en 15 días, podrá acudirse entonces a la acción popular.



"En el caso que se estudia, el demandante no aportó la prueba de haber acudido ante la Presidencia de la República y la Alcaldía de Bogotá D.C. solicitándoles la adopción de medidas necesarias para la protección de los derechos colectivos aludidos como vulnerados y/o violados en la demanda", se lee en la decisión del Tribunal.



Así mismo, la decisión señala que la concejal tampoco demostró, como es requisito de ley, "haber enviado, de manera simultánea a la presentación del presente medio de control, copia de la demanda y de sus anexos a las autoridades accionadas".



​Por todo esto, el Tribunal inadmitió el recurso y le dio a la Concejal 3 días para subsanar las fallas señaladas, so pena de que si no las corrije, su acción popular será rechazada.

