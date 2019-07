Tribunal definirá suerte de ‘eternos’ magistrados de la Judicatura

En manos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca está el futuro de dos magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que, a pesar de que sus periodos son de ocho años, ya llevan casi 11 en sus despachos.

Se trata de Pedro Alonso Sanabria Buitrago, actual presidente de la Sala, y Julia Emma Garzón de Gómez. Ambos ingresaron a la Judicatura en 2008, por lo que sus periodos acabaron en 2016, pero a pesar de eso siguen aferrados a sus cargos, cuyos salarios superan los 30 millones de pesos.



Cuando EL TIEMPO requirió información sobre la fecha de ingreso de los magistrados de la Sala Disciplinaria, esta no fue entregada argumentando que ese dato tenía reserva.



Si bien la Sala Disciplinaria fue eliminada en 2015 con la reforma de equilibrio de poderes, hasta ahora no se ha conformado la Comisión de Disciplina Judicial, que debe reemplazarla, porque errores en la reglamentación para elegir a sus miembros llevaron a que el Consejo de Estado anulara esa convocatoria en 2018.



En el proceso para que los dos magistrados salgan de sus cargos han surgido otras dificultades. Hace apenas tres meses, el Consejo de Estado resolvió los impedimentos que los seis magistrados de la sección primera del Tribunal de Cundinamarca interpusieron para conocer una demanda en la que una ciudadana pide que ellos dos se vayan.



Los magistrados del tribunal señalaron que no podían pronunciarse sobre la demanda presentada por la ciudadana Valentina Segura porque ellos mismos están siendo investigados por la Sala Disciplinaria, que entre sus funciones tiene la de sancionar a los jueces y abogados del país.

En el Tribunal de Cundinamarca se eligieron conjueces para tramitar la demanda contra Sanabria y Garzón. El caso quedó en manos del conjuez Javier Rincón Salcedo, a cuyo despacho llegaron, hace tres semanas, las respuestas de Sanabria y Garzón a la demanda que exige su salida.



Entre tanto, sigue corriendo el tiempo, lo que incluso podría jugar a favor de los magistrados pues ante una eventual jubilación podrían asegurar mesadas altas.



La preocupación por la larga permanencia de los dos magistrados en sus cargos ya llegó al Gobierno, y la ministra de Justicia, Margarita Cabello, le dijo a este diario que se tomarán medidas frente a la interinidad que se mantiene en esa Sala. “Estamos analizando las vías posibles de conformidad con el marco normativo”, dijo.

Sala en interinidad

Casi cuatro años han pasado desde que se aprobó la reforma de equilibrio de poderes, de la que solo quedaron vivos apartados como la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, pero ese órgano sigue en el limbo.



Tras la anulación de la convocatoria para elegir a los magistrados, ese proceso no ha avanzado porque el procedimiento de elección debe ser regulado por el Congreso con una ley, algo que no ha sucedido.



De hecho, hace unos meses la Sala de Consulta del Consejo de Estado le dijo al Gobierno que para elegir a esos magistrados podía aplicar las mismas reglas de convocatoria pública creadas para elegir al Contralor General de la Nación.



A esto la Sala Disciplinaria ripostó que no aplicarían ese método porque el Plan Nacional de Desarrollo de este año eliminó la posibilidad de aplicar esa norma, e insistió en que se necesita una ley específica para regular el tema.



Y aunque también se buscó acabar con la Judicatura con la reforma a la justicia presentada por el Gobierno el año pasado, ese proyecto terminó por hundirse en el Congreso.



Este año fue radicado en el Senado un proyecto de acto legislativo para reglamentar la elección de los miembros de la Comisión, con lo que se busca poner fin a la interinidad y proceder a la elección de los magistrados en propiedad.



El tiempo para que esto suceda sería de al menos un año, pues un acto legislativo requiere de ocho debates, cuatro en cada una de las cámaras del Congreso, lapso en el cual los magistrados actuales seguirán ocupando sus sillas.

Cuestionamientos

Aunque en el 2012 la Contraloría llamó a juicio fiscal por el ‘carrusel de pensiones’ a 13 magistrados y exmagistrados, entre ellos a Garzón, por un presunto detrimento patrimonial de $ 3.421 millones por haber designado a personas en edad de pensión para que fueran sus magistrados auxiliares y así lograr pensiones excesivas, hubo un conflicto de competencias y se anularon los procesos fiscales. La investigación por el ‘carrusel de pensiones’ quedó entonces en manos de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.



Sobre Sanabria también se hicieron en su momento señalamientos por esos hechos.





