Tribunal definirá demanda del exsenador Dieb Maloof contra la Fiscalía

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca se alista a definir una demanda contra la Fiscalía General que presentó el excongresista Dieb Maloof, luego de haber sido capturado dos veces en un proceso por el delito de homicidio que fue archivado en su favor en 2016.



La Sección Tercera del Tribunal anunció que emitirá sentencia anticipada frente a esta demanda que fue radicada en 2013 por la defensa de Maloof buscando la reparación por el daño que habría sufrido por la captura.



La demanda asegura que se configura en su caso la responsabilidad extracontractual de la Fiscalía por los perjuicios materiales, morales y daño a la salud, que habrían sido causados tanto a Maloof como a su familia por la detención.



Maloof fue capturado el 25 de febrero de 2015 en medio de una investigación que realizaba la Fiscalía por el homicidio del exalcalde de Santo Tomás (Atlántico), Nelson Mejía Sarmiento, perpetrado en 2004 por estructuras paramilitares.



Para entonces, ya había pagado una pena de 4 años y 9 meses de prisión impuesta en en enero de 2008 por 'parapolítica', en razón de alianzas con el jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, conocido como 'Jorge 40'.



Maloof fue liberado en abril de 2015 por orden de un juez de Barranquilla que revocó la medida de aseguramiento dictada en su contra y en julio de ese año la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía lo acusó y ordenó nuevamente su captura.

Después de la orden de libertad, Maloof salió del país, lo que motivó una búsqueda internacional. En la demanda, el excongresista reseña ese hecho como un "exilio" de siete meses ante el "riesgo" de que su libertad fuera nuevamente afectada.



Luego, el 23 de diciembre de 2015, la fiscal 56 delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá precluyó la investigación en favor del excongresista al estimar que había falsos testimonios que lo involucraron en el homicidio.



En la demanda de reparación, Maloof reseña los pagos que tuvo que hacer a sus abogados para defenderse y copia de su historia clínica por el pre infarto que sufrió al momento de su detención.



El Tribunal Administrativo de Cundinamarca analizará si hay motivo de condenar a la Fiscalía por la detención de Maloof, es decir si su captura fue injusta o no, entre otros.



"¿La detención preventiva impuesta al señor Dieb Nicolás Maloof del 25 de febrero al 24 de abril de 2015, asume como privación injusta de la libertad y es imputable a la Fiscalía por soportarse en prueba fraudulentamente obtenida, o el decreto de la medida de aseguramiento adecua a derecho y satisface los presupuestos de proporcionalidad y legalidad y en consecuencia no configura daño antijurídico?", es una de las preguntas que deberá resolver el Tribunal.



