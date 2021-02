Tribunal permite a mujer que paga condena trabajar como modelo webcam

En el 2016 una mujer fue condenada a 4 años y medio de detención domiciliaria por un delito de drogas. Tres años después, mientras seguía pagando su pena, la mujer le solicitó permiso a un juez para trabajar como modelo webcam.



Esa solicitud la hizo teniendo en cuenta que todas las personas privadas de la libertad tienen derecho a trabajar -como forma de redención de pena-, tanto dentro de la prisión como en casa por cárcel, algo que además busca llevar a la resocialización de un detenido para que, tras pagar su pena, pueda lograr su reinserción en la sociedad.

En una decisión del año pasado, una juez se negó a darle ese permiso a la mujer señalando que en ese trabajo el Inpec no podría controlar ni vigilar sus actividades, ya que el sitio laboral es de acceso restringido al tratarse de actividades de contenido sexual.



La juez también consideró que las condiciones laborales no eran claras, pues no era posible saber si tenía un control laboral o comercial,. También asimiló el trabajo de modelaje webcam con la prostitución, y dijo que no se había entregado un concepto sanitario de la empresa para la cual trabajaba, tal y como lo exige la ley dentro de los establecimientos en donde se ejerce la prostitución.



Pero además, la juez dijo que no se cumplían los requisitos mínimos para que la mujer se desempeñara, según ella, como trabajadora sexual. El juzgado aseguró que las personas detenidas deben buscar su resocialización y, por lo tanto, afirmó que en Colombia aunque la prostitución es considerada una actividad legal, "no debe ser alentada por las autoridades", y menos aún en personas que están detenidas, y sobre quienes "no se debe aumentar la vulnerabilidad", señaló la juez.



Sin embargo, un representante del Ministerio Público apeló esa decisión señalando que la mujer cumplía con los requisitos para poder trabajar como modelo webcam, pues había entregado información completa sobre quién era su empleador, cuál era su labor, su horario, salario y lugar de trabajo, así como quién pagaba su seguridad social.

Así, dijo la delegada de la Procuraduría, la empresa para la cual la mujer trabajaba aunque tenía como objeto la actividad sexual virtual, no podía compararse con un particular dedicado a explotar sexualmente a mujeres.



Por el contrario, señaló el Ministerio Público, la empresa tiene un certificado en la Cámara de Comercio en donde queda claro que funciona como "un estudio de modelaje webcam o de entretenimiento para adultos", desde donde se transmite contenido explícito y con escenas sexuales.



La delegada de la Procuraduría también dijo que las actividades en las que la mujer estaba pidiendo permiso para trabajar no eran diferentes de las asociadas al entretenimiento en portales de internet. Además, dijo que no podía esperarse que la empresa detallara todas las funciones que cumplían sus empleadas y contratistas.



También dijo que de por medio estaba el derecho al trabajo de la mujer que estaba cumpliendo su pena, sobre todo porque se trata de "una forma de trabajo legal" que le permite a ella obtener ingresos para sostenerse, así como a su familia.

Y agregó que si el Inpec necesitaba controlar su trabajo, podía ir hasta el sitio y verificar si la mujer detenida había llegado a laborar, su hora de ingreso y salida.



Incluso, el delegado de la Procuraduría dijo que la actividad de modelaje webcam no solo es legal sino que, además, con la ley 2010 de 2019 es una actividad que paga impuestos de retención.



Y contrario a lo que había dicho el juez, argumentó que no era correcto considerar que la mujer iba a quedar expuesta a todo tipo de vulneraciones porque "la actividad virtual es un medio seguro, que evita que sea víctima de agresiones", ni tampoco que permitirle este trabajo incentivara la prostitución porque simplemente se le estaba permitiendo desempeñar "un oficio que puede libremente decidir como forma de trabajo".

Las razones del Tribunal para darle el permiso

El caso llegó al Tribunal Superior de Bogotá, que revisó la apelación que había hecho el Ministerio Público y constató cómo eran las condiciones del trabajo.



En los documentos que se entregaron al juzgado que revisó primero el tema se establecía, por ejemplo, que la mujer trabajaría de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde, y sábados de 8 a 12 de la tarde, con un contrato comercial que podía ser finalizado por ella o por la empresa.



El salario, decía el documento, dependía de la facturación que ella realizara, pues era progresivo y podía ir desde un mínimo hasta más de 2 millones de pesos, dependiendo del cumplimiento de horarios y horas de transmisión en vivo.



También dijo que el estudio se quedaba con entre el 40 y 50 por ciento de las ganancias de la mujer, dependiendo del precio del dólar.



Al evaluar la actividad que desarrollaría la mujer y el fondo de su petición, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá aseguró que el Código Penal y el Código Penitenciario no establecen ningún tipo de restricción sobre los trabajos que los detenidos pueden desempeñar.



Así, dijo el Tribunal, en el caso de la mujer que estaba pidiendo el permiso no se encontró que hubiera hecho la solicitud para dedicarse a la prostitución sino para trabajar como "modelo de entretenimiento para adultos". Esa actividad, señaló el Tribunal, no significa por sí misma que haya una "afectación de derechos o vulneración de la dignidad humana".



Así, afirmó el Tribunal de Bogotá, este es "un oficio que no se encuentra prohibido por el ordenamiento jurídico", y además la única forma de contacto entre quien lo ejerce y el cliente "es la de las plataformas virtuales".



Por último, el Tribunal dijo que el Inpec sí podía ejercer controles sobre el trabajo de la mujer ya que se conocían su sitio de trabajo y sus horarios, por lo cual podía constatar sus desplazamientos para ir a trabajar, ayudándose a través de un dispositivo de vigilancia electrónica.



