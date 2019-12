Tribunal abre puerta para devolver permisos a conductores reincidentes

Tres decisiones que en noviembre tomó el Tribunal Adminsitrativo de Cundinamarca abrieron una puerta para que se les devuelvan las licencias de conducción a unas 37.000 personas a las que este año, según la Personería Distrital, se les han suspendido sus permisos por reincidir en la violación de normas de tránsito.



En tres fallos de tutela, el tribunal revocó las suspensiones por fallas en el debido proceso ya que los afectados no fueron notificados del trámite sancionatorio en su contra.

Si bien el Código de Tránsito establece como sanción la suspensión de la licencia para quien en seis meses haya cometido más de una falta a las normas de tránsito, los fallos del Tribunal dejan claro que la ley dice que para ello debe haber un procedimiento en el que los supuestos infractores presenten descargos. La ley establece que por la primera reincidencia la licencia se suspende 6 meses y, por la segunda, un año.



Uno de los casos que estudió el Tribunal es el de un hombre que se desempeña como conductor de servicio público y que se enteró de la suspensión de su licencia porque en julio de este año se acercó a una oficina de tránsito a refrendar su tarjeta de control y le informaron que su pase estaba suspendido desde mayo.



En su caso, la Secretaría de Movilidad alegó que había notificado al ciudadano de cada una de las dos infracciones en la vía cuando cometió las faltas, no obstante, para el Tribunal eso es distinto a notificar a una persona de la sanción de suspensión, algo que la misma Secretaría de Tránsito admitió que no hizo.



Caso similar fue el de una mujer, también conductora de servicio público, que nunca fue notificada de la suspensión de su permiso. “Únicamente de forma interna la Secretaría de Movilidad determinó la existencia de dos infracciones en un periodo de seis meses y procedió a expedir el acto cuestionado, en flagrante violación al debido proceso”, dice el fallo.

De forma interna la Secretaría de Movilidad determinó la existencia de dos infracciones en un periodo de seis meses y procedió a expedir el acto cuestionado, en flagrante violación al debido proceso FACEBOOK

TWITTER

En su caso, dado que al momento de conceder la revocatoria de la sanción ya se había cumplido el periodo de suspensión, el Tribunal indicó que a ella no le podrían iniciar otro proceso por los mismos hechos ni contar ese caso como antecedente en su contra para determinar una segunda reincidencia.



El tercer caso estudiado por el Tribunal fue el de un taxista quien se enteró de la suspensión de su licencia al consultar el RUNT, pero que no fue notificado de esa sanción cuando se la aplicaron.



En su caso el Tribunal, además de decir que se violó el debido proceso, dijo que con ello la Secretaría de Movilidad vulneró sus derechos a la defensa y contradicción.



En los tres casos, la Secretaría de Movilidad ya cumplió con la orden del Tribunal y les reactivó a los conductores sus licencias.



Si bien estas decisiones de tutelas aplican para los casos particulares demandados, el abogado William Mejía, experto en estos temas, explicó que otras personas en la misma situación podrían alegar su derecho a la igualdad y pedir que, con base en las decisiones que ya revocaron suspensiones, también se dejen sin efecto sus sanciones por reincidencia.

Los afectados pueden reclamar, cada uno por su parte, la protección a ese derecho. E incluso la administración debería revocar esas suspensiones, por violación al debido proceso FACEBOOK

TWITTER

“Los afectados pueden reclamar, cada uno por su parte, la protección a ese derecho. E incluso la administración debería revocar esas suspensiones, por violación al debido proceso”, indicó. Agregó que este tema es grave no solo por la suspensión sino porque al no haber notificación, se corre el riesgo de infringir normas más graves. Mejía explicó que, según las normas de tránsito, conducir con el pase suspendido lleva a la cancelación definitiva de la licencia y al inicio de un proceso penal por fraude a resolución judicial o administrativa.El abogado indicó que sería bueno revisar la norma que regula la suspensión por reincidencia (artículo 124 del Código de Tránsito), puesto que aunque establece la sanción, no habla del procedimiento que debe seguirse, lo que ha llevado a que no se notifique a las personas.

JUSTICIA

justicia@eltiempo.com@JusticiaET