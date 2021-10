Corte ordenó al Estado mejorar protección de víctimas de trata de personas

Tras estudiar el caso de una migrante que fue víctima de una red de trata de personas, la Corte Constitucional le ordenó al Estado colombiano mejorar el sistema de protección de víctimas de este delito.



El caso estudiado fue el de Yolanda*, una mujer venezolana víctima de trata quien no había sido identificada adecuadamente como víctima de este delito ni protegida por las autoridades.



Su caso lo llevó la organización internacional Women’s Link Worldwide, que resaltó que el fallo es un importante precedente al ser la primera decisión judicial en la región que protege los derechos de una migrante venezolana víctima de trata.

En la sentencia, la Corte amparó los derechos de Yolanda y su familia y ordenó medidas estructurales para mejorar el sistema de protección a víctimas de trata en Colombia.



Entre esas medidas están: diseñar un protocolo de identificación de víctimas; capacitar a los servidores públicos con funciones relacionadas con la lucha contra la trata de personas; y brindar protección y asistencia integral a las víctimas cuando se detecten indicios de trata, sin necesidad de que haya una investigación penal del delito y asegurando que, si existe, la investigación no se anteponga a la protección de los derechos de las víctimas.



Las medidas están dirigidas a diferentes autoridades, como el Comité Interinstitucional de Lucha contra la Trata de Personas del Ministerio del Interior y Migración Colombia, entre otros.

El caso de Yolanda

Yolanda es una mujer venezolana que, en 2019, fue engañada por una red de trata de personas con una promesa de trabajo como vendedora de café en Colombia. Sin embargo, tras llegar al país, fue amenazada para ser explotada sexualmente, tanto ella como sus hijas de 6 y 7 años.



Aunque logró huir y pidió ayuda, las autoridades no la identificaron como víctima de trata, por lo que ella no pudo activar la ruta integral de protección y asistencia para la atención de víctimas de trata y, en consecuencia, no ha tenido acceso a vivienda adecuada, a servicios de salud mental y física, empleo, ni a las condiciones mínimas de subsistencia.



Además, ella y su familia han enfrentado repetidas amenazas por parte de la red de trata. Finalmente, y con el acompañamiento jurídico de Women’s Link Worldwide, Yolanda llevó su caso al sistema de justicia, donde llegó hasta la Corte Constitucional.



En su caso, el alto tribunal amparó sus derechos y los de su familia, y confirmó y amplió las medidas de protección que les fueron otorgadas de manera provisional e inmediata por la Corte en septiembre de 2020. Esas medidas, dice su defensa, no habían sido cumplidas por las autoridades competentes, por lo que Yolanda y su familia permanecían en situación de vulnerabilidad.

El impacto regional

De acuerdo con Women’s Link Worldwide, esta sentencia también se convierte en un referente para mejorar los sistemas de protección de otros países a los que llegan mujeres víctimas de trata procedentes de otras naciones, como Venezuela.



Esto especialmente en un momento en el que la pandemia de covid-19 y la emergencia humanitaria en Venezuela han aumentado la salida de miles de mujeres, quienes quedan expuestas a múltiples violencias de género, entre ellas, la trata de personas.



“La trata de personas es una vulneración de derechos humanos que afecta mayoritariamente a mujeres y niñas. Con esta histórica decisión, la Corte Constitucional renueva su compromiso con los derechos de las mujeres y demuestra, una vez más, el importante papel de los sistemas de justicia para garantizar los derechos humanos de las mujeres cuando los gobiernos o las autoridades administrativas fallan en su protección”, indicó al respecto Ana Margarita González, abogada de Women’s Link Worldwide.

*Nombre cambiado para proteger la identidad y seguridad de la víctima.

