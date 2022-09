La Corte Constitucional admitió para estudio una demanda en contra de un apartado de la ley que le permite a a la Policía Nacional realizar “traslados por protección”, contenida en el Código de Policía y que fue modificada recientemente por la nueva ley de seguridad ciudadana.



(Lea: Ratifican que nombramiento Daniel Palacios violó la ley de cuotas)



La demanda fue presentada el 28 de abril de 2022 por el concejal de Bogotá Diego Cancino, el jurista Iván Velásquez Gómez, hoy ministro de la Defensa Nacional, quien en ese momento era el director de la Corporación Justicia y Democracia; y por los abogados Jhon Mejía Anaya, Víctor Velásquez Gil, Laura Castro Henao y María Camila Camargo.



(Lea: 'Mi hijo es trans y necesita avanzar en la transición, no retrasarla')

El recurso fue admitido contra el parágrafo quinto del artículo 155 del Código de Policía, modificado por la Ley 2197 de 2022, que dice que quien ejecute el traslado por protección deberá informar a su superior y hacer un informe escrito en el que conste los nombres, identificación de la persona trasladada y circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se materializó el traslado, so pena de incurrir en causal de mala conducta.



Lo anterior, porque en su nueva redacción no se incluyó que en el reporte debe ir de manera detallada y clara la descripción de los hechos que dieron lugar al traslado y las razones por las cuales se estimó que era necesario hacerlo, tal y como la propia Corte Constitucional lo dispuso en una decisión de 2017.



El recurso fue inicialmente rechazado por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar pero luego, ante súplica de los demandantes, la Sala Plena de la Corte revisó el escrito y dijo que ese cargo sí procedía porque se estaría desconociendo un pronunciamiento del mismo alto tribunal.



(Lea: Mario Castaño: senador aceptó que lideró una red de corrupción y será condenado)



“Como quiera que este planteamiento es comprensible, parte de una lectura correcta de la norma acusada-, precisa la manera en que la norma estaría al parecer desconociendo la cosa juzgada por no haber contemplado todos los condicionamientos impuestos mediante sentencia de constitucionalidad al enunciado normativo modificado, a partir de argumentos constitucionalmente relevantes, y logra generar una duda mínima sobre la conformidad de la norma acusada con la Carta, la Sala encuentra necesario revocar parcialmente el auto recurrido, y en su lugar se dispondrá la admisión del cargo en discusión”, dijo la Sala Plena al respecto.



Ahora bien, aunque la demanda incluía argumentos de fondo sobre la figura del traslado por protección, en el sentido de que ha sido usada por la policía “de manera generalizada, arbitraria y abusiva”, esos no fueron admitidos y por tanto no serán objeto de discusión.



(Lea: La Boquilla: Procuraduría pide devolver título de tierras que entregó Obama)

¿Qué decía la demanda?

La ley permite que se haga un traslado por protección de una persona, que no es una detención ni una captura, cuando esta se encuentre en peligro y no acepte la medicación policial para solucionar un desacuerdo; cuando haya una riña, cuando “se encuentre deambulando en estado de indefensión”, se encuentre “o aparente” estar bajo el influjo de sustancias estupefacientes, “realice actividades peligrosas” que pongan sen riesgo su vida o se encuentre en peligro de ser agredida.



Los demandantes indicaban que la ley no es clara sobre qué significa estar en “estado de indefensión” o qué se entiende por hacer “actividades peligrosas” o por “deambular”, si se tiene en cuenta que el significado de esa palabra es caminar sin rumbo fijo, lo cual permite que la figura se use al arbitrio de la Policía Nacional.



(Lea: Cartel de la toga: razones de la Corte para ordenar captura de Leonidas Bustos)



“Estas interpretaciones podrían abarcar desde la situación de una persona que camina sola por una calle despoblada, hasta una persona que presenta signos evidentes que demuestran que no puede valerse por sí misma. En ese sentido, esta causal es extremadamente indeterminada”, decía el recurso.



También cuestionaba que se permitiera hacer un traslado de protección cuando una persona aparentara estar en estado de embriaguez o bajo efectos de las drogas, porque se trata de un elemento que no permite su verificación, pero sí que un uniformado haga el procedimiento de acuerdo a sus propios criterios subjetivos.



El recurso, entre otros, alegaba que el traslado de protección no cuenta con una forma de controvertirlo, o de control judicial, ni de claridad sobre el momento en que empiezan a regir las 12 horas que, como máximo, puede durar.



(Lea: Gobernador Facundo Castillo es acusado formalmente por irregularidades en el PAE)

Concejal celebra la admisión de la demanda

Facebook Twitter Linkedin

Diego Cancino, cabeza de lista de la Alianza Verde. Foto: Archivo particular

Al conocerse la admisión, el concejal Diego Cancino celebró la decisión diciendo que “esta es una oportunidad para que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la violencia policial y las medidas legislativas que facultan a la Policía Nacional para limitar derechos fundamentales”.



(Lea: Lista la terna para reemplazar a Gloria Ortiz en la Corte Constitucional)



“A través de la figura del traslado por protección la Policía Nacional puede privar de la libertad a una persona hasta por 12 horas para proteger su vida o integridad o la de terceros. Sin embargo y a pesar del aparente carácter protector de la medida, defensores de derechos humanos y diversas autoridades, como la Corte Suprema de Justicia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han constatado que su aplicación deriva en múltiples violaciones a los derechos humanos”, dijo Cancino.



El concejal agregó que entre el 28 de abril y el 25 de mayo de 2021, el primer mes del estallido social, se realizaron 4.846 traslados por protección en todo el país, de los cuales 268 fueron realizados en Bogotá.

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia