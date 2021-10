Gobierno alerta por altos costos por traslados entre regímenes pensionales

La Sala Plena de la Corte Constitucional adelantó este jueves una audiencia pública en el marco del estudio de 19 tutelas acumuladas que se han presentado en casos en que una persona se pasó del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais) al Régimen de Prima Media (Colpensiones) y luego buscó ante la justicia reversar esa decisión por no haber obtenido la información adecuada para adelantar el cambio.



(Lea: Corte cita a audiencia pública por traslados entre regímenes pensionales)



En la diligencia, el Ministerio de Hacienda, Colpensiones, el Banco de la República, Asofondos y expertos alertaron sobre el alto costo que representan para el Estado dichos traslados, así como la cantidad de procesos en marcha.



(Lea: Corte ordena ajustes urgentes sobre pensiones en el régimen de prima media)

¿Por qué este asunto es tan complejo? Cuando una persona se traslada de fondo privado a Colpensiones, el consecuente traslado de recursos desde las AFP alivia temporalmente las finanzas de la entidad pero, a largo plazo, dijo Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, afecta las finanzas del Estado.



Lo anterior, porque Colpensiones asume entonces la obligación de pagar pensiones que valen más de los recursos que se trasladan, generándose un déficit e incrementando un pasivo que a la larga debe ser asumido por la Nación.



"Colombia tiene un pasivo pensional que no está fondeado y que tendrá ser atendido por los contribuyentes en las próximas décadas a través de impuestos generales", dijo Villar.



(Le puede interesar: Se pensionó bajo la modalidad de retiro programado? Este fallo le interesa)



Ante los interrogantes de la Corte Constitucional, que buscó recoger insumos sobre lo que está pasando, las repercusiones, los derechos de los usuarios, el Ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, dijo que existe la posibilidad de descapitalizar el fondo común de Colpensiones por el hecho de que esta entidad deba pagar pensiones de personas que nunca contribuyeron a este lo que, a su juicio, se convierte en una "pensión subsidiada" dado que los recursos que se trasladan son parciales.

El impacto fiscal estimado

La Corte Constitucional preguntó sobre el impacto fiscal y de sostenibilidad financiera estimadas frente a casos en los que por decisiones judiciales se anulen los traslados de régimen pensional cuando faltan menos de 10 años para pensionarse.

La anulación de traslados entre regímenes tendría un impacto fiscal de 6,3 billones en el caso de la demandas ya presentadas, y de 35 billones en el caso de las que se podrían presentar FACEBOOK

TWITTER



El Ministerio dijo que, con corte a agosto de 2021, hay un registro de 43.277 demandas en las cuales, en 39.941 se ha ordenado la nulidad de la afiliación al RAIS (al fondo privado).



Según explicó Restrepo, el valor estimado de los ingresos a Colpensiones por traslado de las cuentas individuales es de 5,3 billones de pesos; mientras que el valor del pasivo pensional de las pensiones reconocidas en el RPM es de 12,8 billones.



(Le puede interesar: 'Sí se pueden acumular cotizaciones en fondos y el ISS para pensión': Corte)



Según las cuentas del Ministerio, el impacto fiscal sería de 6,3 billones de pesos. Ahora, el Ministerio le presentó a la Corte un estimado de 223.206 demandas que la cartera cree, podrían presentarse a su futuro que, de ser fallas en contra, implicaría un déficit de 35 billones de pesos.



"De esos 35 billones, el 25 por ciento refiere a personas que recibirían entre 4 y 25 millones de pesos mensuales. En conclusión, esto tiene un costo fiscal alto, que puede ser mucho más alto, pero sobretodo de inequidad porque el Estado termina subsidiando en más de un 85 por ciento a personas que ganan más de 4 millones de pesos", dijo Restrepo.



Ahora, como también hay demandas presentadas en casos de personas que ya están pensionadas, ya sea por retiro programado o por renta vitalicia, el Ministerio hizo cuentas sobre al menos 64.902 personas que podrían demandar, si así lo desearan. En ese escenario posible, el impacto fiscal estimado, dijo Restrepo, sería de 18,5 billones de pesos.



(Le puede interesar: Abecé del fallo que ordenó adecuar reglas pensionales al nuevo Sisbén)



"Aquí hay un costo adicional que son las sentencias que están poniendo multas de pago a las AFP por mesadas que ya fueron pagadas anteriormente. Eso vale 10.8 billones y el costo de una eventual inestabilidad del sistema general de pensiones, del sistema financiero colombiano y, por qué no, la liquidación y quiebra de las administradoras de fondo de pensiones", dijo el ministro Restrepo.

La litigiosidad

Según la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado actualmente Colpensiones enfrenta 108.813 procesos con pretensiones por 3,9 billones de pesos. De estos, 45.819 tienen que ver con cambio de régimen pensional.



32.579 de esos casos están activos y tienen pretensiones por 1,22 billones de pesos, mientras que en 13.240 casos ya finalizados hubo condenas por 55.543 millones de pesos.

El 5 por ciento de las demandas sobre traslados entre regímenes las presentan personas que nunca estuvieron en Colpensiones o el ISS FACEBOOK

TWITTER



De los casos activos, 26.334 están en trámite de primera o única instancia, 5.894 están en segunda instancia y 396 en manos de la Corte Suprema de Justicia por recursos de casación.



(Le puede interesar: Corte ordena ajustes urgentes sobre pensiones en el régimen de prima media)



Estas cifras son diferentes a las que presentó Colpensiones ante la Corte Constitucional con corte a 30 de agosto de 2021. La entidad habló de 43.277 procesos por cambios entre regímenes pensionales, de los cuales están activos 31.071.



Según dijo Juan Manuel Villa, presidente de la entidad, el 65 por ciento de esas demandas fueron presentadas por mujeres y el 38 por ciento de las mismas por personas que ya completaron las 1300 semanas para pensionarse. Un elemento clave, dijo, es que el 5 por ciento de los demandantes nunca estuvo ni en el Instituto de Seguridad Social o en Colpensiones.



"Llama la atención esta cifra porque demandan la ineficacia del traslado cuando el traslado nunca fue", dijo Villa al indicar que se ha presentado desde 2018 un incremento en las demandas. Además, advirtió, que la sola defensa de la entidad en todos esos procesos asciende a los 14.000 millones de pesos.



(Le puede interesar: Tiempos de pensión cotizados en España y Colombia se pueden sumar)

Los efectos

Según el Ministerio de Hacienda, esta situación no favorece a los afiliados que tienen una expectativa de pensionarse con una mesa de un salario mínimo, ni a al grupo de afiliados que realmente no se van a pensionar.



Favorece, en cambio, a los afiliados que en Colpensiones recibirían “un subsidio implícito en sus pensiones” en un monto de 29 billones del déficit fiscal de la nación. Y, dijo el Ministerio, desfavorece a las personas más vulnerables.



Para el ministro Restrepo, si bien la Nación tiene unas responsabilidades, los ciudadanos también tienen derechos y deberes: "No vemos razón para que el Estado asuma omisiones del ciudadano y de sus responsabilidades de informarse".



“La inversión de la carga de la prueba es inequitiativa porque exonera al afiliado del debe de probar sus afirmaciones. El afiliado debería demostrar que buscó asesoría y no se la brindaron, que la asesoría no fue suficiente para tomar una decisión (sobre el cambio de régimen)”, indicó la cartera.



(Le puede interesar: Sí es necesario requisito de convivencia para heredar pensión: Corte)



El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, indicó que el pasivo pensional actual equivale al 5 por ciento del PIB y de este hace parte el pasivo en cabeza de Colpensiones que, por sí solo, representa cerca del 40 por ciento del producto interno bruto.



"Ese pasivo pensional es adicional a la deuda pública. En cualquier caso, los traslados masivos extemporáneos de personas que se sumarían a los traslados que se hacen cuando a las personas le faltan más de diez años para la edad de pensión, pueden complicar en mayor medida la situación fiscal de mediano y largo plazo", dijo Villar.



De otro lado Mauricio Santamaría, director de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), dijo que los traslados se dan ya que existen diferencias entre los regímenes que hace "ventajoso" el de Prima Media.



(Le puede interesar: Pensiones: ¿qué se debe verificar antes de devolver saldos cotizados?)



"Cada traslado al régimen de prima media es un subsidio que todos los colombianos le estamos pagando a esa persona", dijo Santamaría al indicar que de un escenario de 480 mil personas que podrían hacer el traslado, unas 135 mil en efecto se pensionarían por un valor total de 46 billones de pesos que son, dijo, 4 puntos del PIB.

¿Qué estudia la Corte?

El caso que inició este expediente tiene que ver con una tutela que interpuso Colpensiones contra un fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró la ineficacia del traslado al Régimen de Ahorro Individual del señor José Benito Zúñiga Pino y, como consecuencia, condenó a la entidad a reconocer y pagar en favor de dicho ciudadano la pensión de vejez correspondiente.



Los expedientes restantes corresponden a acciones de tutela promovidas por personas en contra de decisiones que les negaron la anulación de su traslado del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual y que fueron instauradas por, presuntamente, no haber obtenido la información adecuada para adelantar el cambio de régimen pensional.



(Le puede interesar: Tumban plazo de 10 meses para pagar condenas laborales o de pensiones)



La diligencia se citó al indicar que “se encuentran las tensiones jurídicas comprometidas en el estudio de este conjunto de casos. Preeminentemente, las derivadas de la protección de la seguridad social pensional, sobre todo en sus facetas de accesibilidad, adaptabilidad y la garantía del derecho a la información, en el marco de las vinculaciones de las personas con las entidades administradoras de los regímenes de pensiones”.

justicia@eltiempo.com@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia

-Este es el acuerdo que saca a Colombia de la lista de observación de la CPI



-Corte tumba sanción a militares que tomen de la mano a sus parejas



-Más de 70.000 policías desplegados para prevenir delitos en Día sin IVA