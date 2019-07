Tras ganar tutela, ¿qué viene en las altas cortes para Antanas Mockus?

El futuro político de Antanas Mockus aún tiene abiertas dos vías jurídicas en las que todavía no hay un punto final para saber si el segundo senador más votado del país se queda o no en el Congreso.



Aunque ayer estaba previsto que la Sala Plena del Consejo de Estado tomara una decisión definitiva sobre si mantiene o no la investidura de Mockus, esa corporación no alcanzó a llegar a ese punto en el orden del día.

Esa decisión es clave para definir lo que sigue para Mockus, ya que allí se resolverá si se mantiene una decisión de febrero pasado, la cual negó una demanda que buscaba la pérdida de investidura del senador, o si se cambia esa primera instancia y se tumba su investidura, lo que, incluso, podría implicarle la muerte política.

El fallo de febrero consideró que Mockus no violó el régimen de inhabilidades por supuestamente contratar con el Estado seis meses antes de su elección, a través de Corpovisionarios. Pero esa providencia fue apelada y, por lo tanto, aún falta que se resuelva en segunda instancia, algo que podría suceder la próxima semana.



La segunda vía jurídica de la que depende Mockus es la que se abrió por cuenta de una tutela que presentó con su abogado Humberto de la Calle. Ayer, el abogado Víctor Velásquez impugnó esa tutela con la que la sección Primera del Consejo de Estado favoreció hace dos días a Mockus, al dejar sin efectos la sentencia de abril pasado con la que otra sala de ese mismo tribunal había anulado la elección del senador de la Alianza Verde.



El fallo de tutela aseguró que la sección Quinta (que llevó el proceso de nulidad electoral contra Mockus) debió haber respetado que dos meses antes ya había un primer fallo que lo favorecía por los mismos hechos cuestionados y, por lo tanto, sus argumentos no podían ir en contravía de esa primera decisión que le mantuvo la investidura.



Ahora, el Consejo de Estado debe resolver la impugnación que presentó Velásquez y determinar si mantiene la tutela a favor de Mockus. En cualquier caso, esa tutela podría ser escogida para ser revisada por la Corte Constitucional, que tendría la última palabra.



Mientras tanto, Mockus aseguró ayer que no fue al Congreso “a morir políticamente”, que respeta la justicia y esperará la decisión de fondo del Consejo de Estado.

REDACCIÓN JUSTICIA

Twitter: @PazYJusticiaET