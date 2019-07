Tras decisión de Corte, Gobierno anuncia plan usar el glifosato

A la 'aclaración' de la Corte Constitucional, según la cual el regreso de la aspersión aérea con glifosato no está condicionado a la "certeza absoluta e incuestionable" de que el herbicida no causa daños a la salud y al medioambiente, el Gobierno respondió este jueves anunciando que llevará un plan para reanudar las fumigaciones contra los narcocultivos al Consejo Nacional de Estupefacientes.



La Corte mantuvo las condiciones que había impuesto en esta materia en el 2017, pero dejó en claro que no es necesario que exista una investigación absoluta de la inocuidad del glifosato, sino estudios técnicos y científicos sobre la mitigación del daño que pueda causar.

También aclaró que sus condiciones no eran "absolutas" y que el Consejo de Estupefacientes debía "ponderar" entre los eventuales riesgos generados por el herbicida y los intereses nacionales de la lucha contra el narcotráfico.



(Lea también: Corte abre una puerta para reanudar fumigación con glifosato)



El Gobierno, a través de la ministra de Justicia, Margarita Cabello, agradeció "la claridad expuesta por la Corte Constitucional con la que hace oportunas y conducentes precisiones, ponderando la necesidad de contar con todos los instrumentos que estén al alcance para combatir las drogas ilícitas, dando siempre un

adecuado manejo a los posibles riesgos que puedan generarse".



(Le puede interesar: Estas son las claves para entender la decisión de la Corte)



Y a renglón seguido anunció que "llevará al Consejo Nacional de Estupefacientes la propuesta de protocolo, para que dentro del cumplimiento de la Sentencia y del Auto, se pueda utilizar la aspersión aérea como una herramienta más en la lucha contra los

cultivos ilícitos".

"Una de las prioridades del Gobierno ha sido la protección del medio

ambiente y la salud de los ciudadanos. En ese sentido, continuaremos

trabajando en un marco que nos permita garantizar esos derechos, a la

vez podamos avanzar en la lucha contra el flagelo de la droga y los

cultivos ilícitos", dijo la Ministra.



También reiteró el compromiso "con las familias que hacen parte del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos", las familias cocaleras que están en los planes de sustitución voluntaria. " A estas familias que están

comprometidas genuinamente con el Programa y con el mejoramiento

de sus vidas, el Gobierno les seguirá cumpliendo", dijo Cabello.



JUSTICIA.