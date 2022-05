Diez años después de ocurridos los hechos, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó que TransMilenio debe reparar económicamente a la familia de un hombre que falleció a causa de una caída en uno de sus buses.



Así lo recoge una decisión de la subsección A de la sección tercera del Tribunal, con ponencia del magistrado Javier Tobo Rodríguez, que estudió la apelación que habían presentado tanto TransMilenio como la familia del hombre a una primera condena de 2020.



El caso

Los hechos ocurrieron el 14 de abril de 2012, cuando la víctima iba en un bus de TransMilenio y, a la altura de la estación Prado, ubicada en la Autopista Norte de Bogotá, el bus en el que se movilizaba frenó bruscamente para no chocar con otro bus articulado, lo que produjo que el hombre se cayera y se golpeara.



El hombre fue llevado a una clínica en donde se determinó que sufrió un trauma en el hombro derecho con posterior deformidad funcional, pero además, que el impacto de sus lesiones lo llevaron a una descompensación que exacerbó sus síntomas de diabetes, por lo que también se deterioró su función renal hasta llegar a un estado de coma profundo y finalmente fallecer el 15 de abril de 2012.



En 2014, su familia radicó una demanda y en 2020 el Juzgado 59 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá condenó a TransMilenio y le ordenó pagar una reparación a la familia del hombre fallecido. En esa sentencia, sin embargo, no se reconoció a la familia el pago por lucro cesante pese a que argumentaban que había una dependencia económica de su cónyuge.



Tanto la familia del hombre como TransMilenio apelaron. La primera buscando que la condena incluyera el lucro cesante, y la segunda, buscando que se revocara la decisión señalando que no estaba demostrado el nexo causal entre el frenazo del bus y el accidente del hombre, que no se le podía imputar a la empresa responsabilidad por circunstanciadas relacionadas con la conducción, uso y manejo de los buses pues la concesión de operación estaba en manos de otra empresa, y que en todo caso este riesgo se encontraba asegurado con una aseguradora.



Lo que decidió el Tribunal

Al estudiar el argumento de TransMilenio según el cual no había nexo causal entre la muerte del hombre, el accidente y la empresa, el Tribunal indicó que aunque Transmilenio "concesionó el servicio de transporte masivo de pasajeros, esta entidad

continúa siendo la dueña del servicio y tiene a su cargo la vigilancia y control de la entidad concesionaria".



En ese sentido, para la subsección, TransMilenio tiene "el deber de brindar a los pasajeros del Sistema TransMilenio su derecho fundamental a la vida e integridad".



Y añade que como TransMilenio tiene la facultad de vigilar y controlar la prestación del servicio de transporte masivo de pasajeros por parte del concesionario, "no es posible excluirle la imputación del resultado, pues en virtud del contrato de concesión de 12 de febrero de 2003 junto con la Compañía Multinacional de Transporte Masivo Conexión Móvil S. A. ostenta la guarda compartida de ésta actividad peligrosa, y, por lo tanto, deberá reparar el daño de manera integral".



Además, para el Tribunal sí estaba probado el nexo causal entre la muerte del hombre y el frenazo del bus de TransMilenio para evitar chocarse con otro, lo que hizo que la víctima se cayera y se lastimara, heridas que 15 horas después le generaron la muerte.



Frente a la petición de la familia de que se reparara por lucro cesante en favor de la viuda del hombre, el Tribunal determinó que la parte actora incumplió la carga procesal probatoria de demostrar alguno de los supuestos jurisprudenciales relacionados con la dependencia económica entre la cónyuge y la víctima directa.



Finalmente, sobre lo alegado por TransMilenio de que la aseguradora debía cubrir lo ocurrido, el Tribunal afirmó que se cumplen los presuntos jurídicos para que Seguros Bolívar, como llamado en garantía, asuma el pago de la condena contra TransMilenio.



