Así tramitará la Sala Penal de la Corte las libertades y tutelas

El 15 de marzo, dos días después de que Ministerio de Salud decretó el estado de emergencia en el país por el coronavirus, el Consejo Superior de la Judicatura suspendió los términos judiciales, excepto en los trámites de tutela y habeas corpus.

En un encuentro virtual el pasado 25 de marzo, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia estableció algunas excepciones en las cuales no habrá suspensión de términos, considerando como prevalente el bien supremo de la libertad.

Es así como la Sala Penal aclaró que no están suspendidos los términos para aquellos trámites que impliquen la libertad de una persona detenida, independientemente de la naturaleza en la que se se esté tramitando ese asunto, ya sea casación, impugnación especial, extradición, revisión, o segunda instancia.



La Sala Penal también aprobó que la suspensión de términos no puede afectar aquellos casos en los que está próxima la fecha de prescripción.



Es así cómo la Corte Suprema estableció cómo se seguirán desarrollando aquellos asuntos judiciales para los cuales no se han suspendido los términos. Estas fueron sus aclaraciones.

Recepción de tutela

Las tutelas que tengan que ver con los derechos a la vida, salud y libertad y que sean de competencia en primera instancia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, serán recibidas por esta corporación a través del correo electrónico de la secretaría de dicha sala.



Si las tutelas son enviadas a los correos institucionales de otros empleados de la Sala Penal, estos deberán remitirlas a la Secretaría. En sus tutelas, quien la presente debe indicar su correo electrónico y el de las autoridades contra las que pone el recurso.



En cuanto a las tutelas en segunda instancia, los Tribunales Superiores de todo el país tendrán que enviarle un correo electrónico con la tutela que fallaron en primera instancia a la Secretaría de la Sala Penal. Estas tutelas también deben estar relacionadas con los derechos a la vida, salud y libertad.



Las tutelas que no sean competencia de la Sala Penal, serán remitidas por la Secretaría a la autoridad a la que le corresponda.

Hábeas corpus

Frente a las impugnaciones de habes corpus, los Tribunales Superiores de cada distrito judicial de todo el país deberán enviarle a través de correo electrónico este tipo de trámites cuando los jueces hayan negado la libertad y esa decisión haya sido impugnada. Esto, con el fin de que la Sala de Casación Penal estudie el tema.

Suspensión de términos

Aunque el Consejo Superior de la Judicatura y la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia suspendieron los términos en los procesos judiciales, esta suspensión no incluye asuntos que impliquen la libertad inmediata de una persona procesada o quien es requerida en extradición. Tampoco en los casos que estén próximos a prescribir.



En los trámites de extradición, los conceptos en los que la Sala Penal no avale el envío a otro país serán notificados a Presidencia, Fiscalía y Ministerio de Justicia.



Y en los asuntos en los que esté de por medio la libertad del procesado, esta orden será emitida por la Presidencia de la Sala y la Secretaría debe recibir la confirmación de la cárcel donde la persona esté detenida, para verificar que salió de prisión.



En cuanto a las notificaciones de decisiones en procesos en los que no se pueden suspender los términos porque están a punto de prescribir, estas se hará a través de la Secretaría por correo electrónico.



