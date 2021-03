Zona franca de Mosquera no viola moralidad administrativa: Corte

Con una votación de 17 contra 9, la sala plena del Consejo de Estado determinó que en el trámite de aprobación de la zona franca de Mosquera, Cundinamarca, no se demostró alguna irregularidad que configure una violación de la moralidad administrativa.



Esto en el marco de una acción popular que estudiaba el alto tribunal, interpuesta por el periodista Felipe Zuleta, contra la decisión que le dio vida a esa zona franca y que, según él, habría terminado beneficiando irregularmente a los hijos del expresidente Álvaro Uribe: Tomás y Jerónimo.

La decisión de la sala plena del Consejo de Estado se tomó al ser derrotada la ponencia del magistrado Alberto Montaña, que consideraba que sí estaba demostrada la violación de la moralidad administrativa en el trámite de esta zona franca.



No obstante, como 17 magistrados consideraron que esto no estaba probado y se derrotó su ponencia, ahora el togado Carlos Moreno deberá elaborar otra ponencia, en la que recoja la votación de hoy de la sala plena.



Esa nueva ponencia, que será entonces contraria a la de Montaña, deberá nuevamente ser votada por la sala plena para su aprobación.

La acción popular que había interpuesto Zuleta contra la Dian, los ministerios de Hacienda y Comercio y la Comisión Intersectorial de zonas francas pedía revocar la creación de esa zona franca, que está en un área en donde había unos terrenos que eran de propiedad de Tomás y Jerónimo Uribe.



No obstante, en 2011 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se pronunció frente al caso y consideró que no hubo irregularidades ni se modificaron los usos del suelo de ese terreno "que demuestre indubitablemente dicho favorecimiento que se predica en la demanda, porque el uso previsto desde el año 2000 no era otro que el industrial, fecha para la cual el doctor Álvaro Uribe no era presidente de la República de Colombia y ninguna injerencia pudo ejercerse a condición de una magistratura inexistente”.

El fallo del Tribunal Administrativo continuó diciendo que los lotes adquiridos por los hijos de Uribe estaban ubicados en una zona urbana de Mosquera que figuraba como área industrial en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).



Pero esa primera decisión había sido impugnada, por lo que el proceso llegó a manos del Consejo de Estado, que, como ya lo había dicho el Tribunal Administrativo, consideró que no están demostradas irregularidades que configuren una violación de la moralidad administrativa.

