Fernando Castillo Cadena, presidente de la Corte Suprema de Justicia, confirmó en Girardot, Cundinamarca, que el próximo 12 de octubre se reunirá la Sala de Gobierno de la corporación para hablar sobre la terna para el cargo del Fiscal General que les presentó el presidente Gustavo Petro.



Ese día, los magistrados tendrán que resolver el lío que se armó porque en el escritorio hay tres nombres de opcionadas: Ángela María Buitrago, Amelia Pérez y Luz Adriana Camargo. Sin embargo, Amparo Cerón -que fue ternada en la primera lista- le envió una carta a Cadena diciéndole que se garantice su derecho a ser elegida.



Es decir, Cerón fue excluida por el presidente Petro en el último listado que llevó a la Corte, pero ella insiste en que con su presentación adquirió el derecho a participar en el proceso de elección y que nadie le consultó su exclusión de la terna.



Luz Camargo Garzón, la nueva ficha en terna para Fiscal General. Foto: Archivo particular

"Tampoco se pidió mi consentimiento para excluirme; por manera que, es fácil apreciar que se trata de una revocatoria directa de un acto administrativo autónomo, particular y concreto", escribió Cerón en una carta con fecha del 27 de septiembre.



El presidente de la Corte sostuvo que la Sala de Gobierno tendrá que dar un concepto que luego será examinado por la Sala Plena y que ya el equipo jurídico del alto tribunal evalúa el tema.



Además, dijo el magistrado, la Corte se debe pronunciar, pues una de las comunicaciones de Cerón es un derecho de petición que debe responderse legalmente y para hacerlo hay que hacer un estudio de sus argumentos.



Recordó que ya hay un concepto del Consejo de Estado de 2010 que da luces sobre el tema "y ahora lo que se discutirá en la Sala de gobierno es la aplicabilidad de ese concepto", pero que al mismo tiempo hay otra sentencia en el caso del

exmagistrado Marco Antonio Velilla cuando fue ternado.



"No me puedo adelantar a una decisión de una Sala de Gobierno y menos a una decisión de la Sala Plena", sostuvo el magistrado. Y añadió que la Corte tiene claro que el periodo del fiscal Francisco Barbosa Delgado va hasta febrero y que el presidente Gustavo Petro hizo uso de su derecho de presentar la terna.



"Sabemos que hay un tiempo límite para la elección que es el 12 de febrero de 2024", finalizó el magistrado.





Nueva carta de Amparo Cerón a la Corte Suprema sobre terna para Fiscal General. Foto: Archivo particular

Ahora la tarea será de la Sala de Gobierno, la cual tendrá que fijar una posición frente a cuál terna estudiar, y si tiene validez alguna, el reclamo de Cerón. Aunque expertos consultados por EL TIEMPO coinciden en que la terna para Fiscal General oficial es la que presentó el presidente Gustavo Petro en su última visita, pues él es el facultado para ternar y modificar.



Así lo confirmó el penalista Francisco Bernate: "La designación es una facultad del presidente, y él tiene toda la posibilidad de cambiar la terna hasta antes de la elección, de manera que no se necesita renuncia, ya está desplazada", dijo el abogado.



El abogado Carlos Gilberto Gómez Cifuentes manifestó que "mientras no haya ocurrido la iniciación del proceso electoral, es posible que la terna sea reemplazada en todo o en parte, sin afectar la legalidad de la elección que a la postre efectúe la Corporación".



La Corte, una vez defina qué hacer ante la petición de Cerón, tendrá que darle el respectivo estudio a las hojas de vida de las opcionadas, para luego entrevistarlas y elegir al reemplazo de Francisco Barbosa Delgado.





