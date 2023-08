Veinte días han pasado desde que el presidente Gustavo Petro envió a la Corte Suprema su terna para la Fiscalía General y pese a ello, no ha remitido aún las hojas de vida de las ternadas.



(Lea también: ¿Quiénes son las ternadas por el presidente Petro para ser la nueva Fiscal General?).



El envío de la terna sorprendió porque es la primera vez en la que todas las candidatas son mujeres, pero también porque se envió seis meses antes de que termine el periodo del actual fiscal general, Francisco Barbosa, y en momentos en los que Nicolás Petro, el hijo del jefe de Estado, enfrenta líos penales por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Ese 2 de agosto, en la misma semana en la que se desarrollaban las audiencias concentradas tras la captura de Nicolás Petro, el Presidente envió a la Corte Suprema los nombres de Ángela María Buitrago Ruiz, Amparo Cerón Ojeda y Amelia Pérez Parra.



Si bien el primer mandatario ha hecho comentarios sobre la premura de elegir a la próxima Fiscal General, nadie puede presionar a la Corte y además, fuentes del alto tribunal confirmaron que no se han recibido las hojas de vida de las ternadas para poder comenzar el análisis.



(Le puede interesar: Así es la cacería de la FAC de los narcovuelos que pasan por el mar Caribe).



Es de recordar que, cada vez que un Presidente envía una terna para elegir Fiscal General no solo manda los nombres, sino que desde el Palacio de Nariño también se envían los perfiles de los postulados, lo cual no ha ocurrido en el proceso actual.

Normas de juego se conocerían en septiembre

Facebook Twitter Linkedin

Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. (Foto de archivo). Foto: Twitter: @CorteSupremaJ

De otra parte, este diario confirmó que en la Sala Plena de la Corte de la semana pasada el tema de la elección de la Fiscal no se tocó, y en la Sala que se hará la próxima semana desde Bucaramanga esto tampoco se abordará.



Las reglas de juego para la elección de la próxima Fiscal podrían conocerse entonces en alguna de las dos Salas Plenas que se harán en septiembre, ya que la Corte se reúne en este espacio cada 15 días.



(Lo invitamos a leer: Portazo al proyecto que propone penalizar el retiro del condón sin consentimiento).



Además, fuentes de la Corte aseguran que no están apresurados en el proceso de elección, pues quieren analizar todo con detenimiento y saben que tienen tiempo, ya que el periodo de Barbosa se acaba en febrero de 2024.



En términos generales, se ha conocido que el proceso de elección de la próxima Fiscal seguirá los pasos de siempre, que incluyen una audiencia en la que se cita a los candidatos para que hablen, y luego de escucharlos, la Corte comienza la discusión y votaciones.







justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia: