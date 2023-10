La tutela que pone en aprietos la elección del próximo Fiscal

Sería la primera vez que un alto tribunal de Colombia entra a discutir –de fondo– un recurso interpuesto por inequidad de género, al excluir a los hombres de la terna de la que saldrá el próximo jefe de la Fiscalía General de la Nación.



La polémica arrancó la semana pasada, cuando el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Gerardo Botero Zuluaga radicó ante el Consejo de Estado una tutela en la que solicitó la protección de los derechos fundamentales al voto, a la igualdad y a la equidad de género, “los cuales estima transgredidos”.



Alegó que la corporación de la que hace parte no devolvió las ternas que presentó el presidente Gustavo Petro, el 2 de agosto y el 26 de septiembre, para la elección del fiscal general, las cuales están integradas, exclusivamente, por mujeres.



La lista que el jefe de Estado presentó inicialmente a la Corte estaba conformada por las abogadas Amparo Cerón, Ángela María Buitrago y Amelia Pérez Parra. Sin embargo, a finales de septiembre, el presidente Petro sacó a Cerón e incluyó a Luz Adriana Camargo Garzón.



Este último escenario también llevó a que la Corte Suprema estudiará si el cambio se apegaba a derecho, luego de que Cerón peleara su cupo y manifestara al alto tribunal que no había renunciado a su aspiración.

Luz Camargo Garzón, la nueva ficha en terna para Fiscal General. Foto: Archivo particular

El tema se resolvió el jueves pasado. La Corte determinó que se trató de un “acto discrecional” del Presidente, por lo que la nueva lista quedó en firme, aunque Cerón trasladó el reclamó al jefe de Estado para que le explicara las razones de su salida de la lista.



En el recurso que el magistrado Botero Zuluaga (de la sala de Casación Laboral) hizo llegar al Consejo de Estado citó la respuesta que la misma Corte entregó el pasado 14 de septiembre ante una petición ciudadana de incluir a un hombre. En la acción, el togado puso de presente que en la sesión en la que se discutió esa petición, él manifestó que estaba de acuerdo con ese pedido.



“En dicha sesión manifesté, con toda claridad y contundencia, que avalaba y estaba de acuerdo con la petición presentada por el ya mencionado ciudadano, en tanto consideraba que en efecto se incurrió por parte del señor Presidente de la República en una flagrante y ostensible violación no solo de nuestro ordenamiento jurídico (la Constitución y la ley), sino además de normativas internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, que protegen y salvaguardan la equidad e igualdad de género”, se lee en la tutela.



Pero está acción tuvo su primer traspié el jueves pasado, cuando el Consejo de Estado inadmitió el recurso por un vicio en el trámite. “Se hace necesario requerir al doctor Gerardo Botero Zuluaga para que aclare y/o precise cuál es la decisión adoptada por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, el 28 de septiembre de 2023, y exponga las razones por las cuales considera que esta conculca los derechos fundamentales cuya protección solicita”, dijo el tribunal en su decisión y dispuso de tres días para que el togado solvente lo requerido.

Actualmente, al Fiscal lo escoge la Corte Suprema de una terna que elabora el Presidente, para un periodo de cuatro años. Foto: Fiscalía General

Es decir que, una vez hecha la aclaración, el Consejo de Estado entraría a estudiar la solicitud para negar o darle la razón al magistrado Botero Zuluaga.



El análisis de la tutela encierra “una altísima responsabilidad”, según juristas consultados por EL TIEMPO, debido a que buscará dar claridad y luces a un punto en específico.



Para Hermando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, la Corte Suprema y el Consejo de Estado entrarán a confrontar un caso destacado. “Esta discusión es importante y definitoria no solamente por la facultad que tiene el Presidente de la República, sino por el precedente que se dará sobre cualquier ente o corporación que nomine y conforme ternas”.



Añadió el experto que conformar ternas de manera más equilibrada en corporaciones judiciales “enriquece la discusión jurídica”.



Aunque la doctora en Ciencia Política y docente de la Universidad del Norte Karol Solis va más allá, al señalar que la terna para Fiscal no puede ni debe analizarse “sin considerar el histórico de fiscales” en el país.



“Desde la Constitución del 91 y desde la operación de la Fiscalía en el 92, han pasado ya 31 años, y en todo ese historial solo dos mujeres han ocupado este cargo”, destacó Solis, quien defiende la actual terna al indicar que este “resulta una reivindicación si se considera el histórico y no solo la coyuntura”.

​

Ahora bien, en Colombia existe la conocida ley de cuotas, de ahí que se considera que las ternas deben tener una composición mixta toda vez que se exige que, por lo menos, uno de los integrantes sea mujer.

Gloria María Borrero, abogada de profesión. Foto: Claudia Rubio. EL TIEMPO

La abogada y exministra de Justicia Gloria María Borrero echa mano de la ley de cuotas y coincide con Solis en señalar que las mujeres a lo largo de la historia “han sido discriminadas para acceder a altos cargos en la Rama Judicial”.



“La discusión debería centrarse en si las postuladas cumplen los requisitos para acceder al cargo. Estoy a favor de que la terna esté integrada por mujeres, considero que está apostando a mitigar esa desigualdad histórica”, dijo la exministra, quien destacó que en Colombia “ya hay jurisprudencia que puede aplicar el Consejo de Estado para rechazar la tutela por impertinente”.



Frente a la jurisprudencia a la que hace referencia la abogada Borrero el exconsejero de Estado, Carlos Alberto Zambrano, señala que en cuanto a ternas conformadas por mujeres no hay precedente, pero sí hay con relación a ternas conformadas por hombres.



“Hay una ley que dice que por lo menos en esas ternas debe haber una mujer postuladas y en aquellos casos en los que no se vea satisfecho el requisito puede haber algún tipo de pronunciamiento de los despachos judiciales competentes para el efecto”, manifestó Zambrano.



El exconsejero considera que la actual terna “satisface la ley de cuotas”, en la medida en que todas las postuladas son mujeres.



“La idea que está esbozando el magistrado Botero Zuluaga le apunta a que la equidad de género debe existir también para los hombres, pero él olvida, a mi modo de ver, que la ley de cuotas se expidió para tratar de equilibrar el desbalance que hay con la presencia de mujeres en altos cargos del Estado”. dijo.



Wilson Castañeda, abogado y director de Caribe Afirmativo, señala que el reclamo de la tutela busca lograr una paridad, pero este aspecto busca saldar “una deuda histórica” para generar espacios que permitan a las mujeres acceder a cargos que han sido ocupados por hombres.



“Siendo la paridad una acción afirmativa no se podría aplicar a la inversa, pues esta se aplica para enfatizar una acción diferencial a alguien que ha estado por fuera”, explicó Castañeda.



Los juristas consultados coincidieron que el futuro de la tutela está en manos de una corporación que goza de una buena conformación que dará claridad jurídica en un punto sensible como este en el que debe haber un análisis riguroso, por encima de intereses políticos.



