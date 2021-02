Suspenden sanción a Petro por bajar pasajes de Transmilenio

El Consejo de Estado ratificó en las últimas horas la suspensión provisional de la sanción que había impuesto la Contraloría Distrital de Bogotá contra Gustavo Petro, por disminuir las tarifas del SITP y Transmilenio durante las horas valle cuando era alcalde de Bogotá.

La sanción que había impuesto la Contraloría supera los 217 mil millones de pesos, según el Consejo de Estado.



El Consejo de Estado recordó que según el organismo de control fiscal (la Contraloría Distrital), la decisión que tomó Petro "generó un déficit presupuestal del sistema. De ahí la sanción fiscal que ahora es objeto del pronunciamiento del Consejo de Estado".



Sin embargo, contra esa decisión que lo sancionó Petro presentó una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. En esa demanda el exalcalde -hoy senador- pidió que se suspendiera los efectos de la multa fiscal que le impuso la Contraloría Distrital, hasta que haya un fallo de fondo sobre la legalidad de la medida del organismo de control



Al evaluar la medida cautelar que pidió Petro para que su sanción se mantenga frenada y no se le cobre la multa mientras no haya un fallo definitivo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio la razón al exmandatario y suspendió provisionalmente los efectos de la multa.



Como la Contraloría Distrital presentó una apelación contra esa determinación, el caso terminó llegando al Consejo de Estado, que ahora decidió mantener la sanción congelada.



"El Consejo de Estado ratificó la medida cautelar decretada por el Tribunal. Para la alta corte, la conducta gravemente culposa que la Contraloría le atribuyó al exalcalde no podía basarse en los parámetros de presunción de la acción de repetición. A su juicio, no existe un vacío legal que permita aplicar estos criterios de presunción de culpa grave en un juicio fiscal, como lo expuso la entidad demandada. Además, no es posible equiparar la acción de repetición, que es propia del juez contencioso, con el juicio de responsabilidad fiscal, que le compete a las contralorías del país", concluyó el Consejo de Estado.



También indicó que esta decisión "no compromete el juicio de fondo que se pueda hacer sobre la legalidad de la sanción que se le impuso al exalcalde Petro", y además "implica que mientras el Tribunal Administrativo de Cundinamarca emite un veredicto sobre el particular, se deberán mantener suspendidos los efectos de la sanción".



