Exsenador Musa Besaile fue trasladado a urgencias por crisis en su salud

El exsenador Musa Besaile Fayad fue trasladado desde la unidad militar en donde se encuentra detenido a la clínica Reina Sofía para ser atendido por profesionales en atención a una crisis de salud.



Por esa razón, se aplazó este jueves el inicio de la audiencia de juicio oral en su contra en la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia por el escándalo del 'cartel de la toga'.



(Le puede interesar: JEP expulsa a Musa Besaile por 'falta de seriedad y compromiso')

Así lo expresó su abogado suplente Luis Andrés González Rivera a los magistrados de la Sala de Primera Instancia.



Besaile sufre de tiempo atrás con una cardiopatía, que le ha implicado múltiples tratamientos. Según indicó el abogado, ante una crisis de salud, el médico de la unidad militar ordenó su traslado a urgencias para recibir mayor atención.



Igualmente, el director de la Cárcel de Alta y Media Seguridad para Miembros de la Fuerza Pública, coronel Andrés Calixto, informó a la Corte que Besaile fue remitido por presentar un antecedente de cardiopatía y síntomas de palpitaciones y dolor en el tórax.



(Le puede interesar: Musa Besaile reconoció ante la JEP vínculos con Salvatore Mancuso)



La Sala Especial reprogramó la diligencia para el próximo primero de septiembre.



Musa Besaile fue acusado por el llamado 'cartel de la toga', por haber entregado 2.000 millones de pesos a sus integrantes, según el mismo confesó, para retardar una supuesta orden de captura en un proceso que le adelantaba la Corte Suprema de Justicia por 'parapolítica.



El dinero se entregó al abogado Luis Gustavo Moreno y Luis Ignacio Lyons España. Besaile fue acusado por la presunta comisión de los delitos de peculado por apropiación y cohecho por dar u ofrecer en atención a que el citado soborno tuvo como propósito frenar decisiones judicial o que el caso "durmiera el sueño de los justos".



Le puede interesar: El filtro que está sacando de la JEP a empresarios y ‘parapolíticos’)



La Jurisdicción Especial para la Paz había aceptado a Besaile, tras su sometimiento en enero de 2020, por ese expediente y por el de 'parapolítica'. No obstante, el pasado 26 de julio, lo expulsó por no aportar verdad inédita, exhaustiva y detallada.



“Los aportes de verdad realizados por el señor Besaile Fayad no cumplen con el requisito de ser una verdad extraordinaria que permita esclarecer aspectos del conflicto armado que no hayan sido conocidos antes por la labor de la justicia ordinaria, u otras jurisdicciones o entidades. Tampoco es una verdad plena que permita el esclarecimiento de los fenómenos macrocriminales y sus impactos", dijo la JEP en esa decisión.

