Superfinanciera hace fuertes reparos a ley de 'borrón y cuenta nueva'

En manos de la Sala Plena de la Corte Constitucional se encuentra la última palabra sobre el proyecto de ley estatutaria que aprobó el Congreso en junio de 2020 que busca borrar de las centrales de riesgo a las personas que se pongan al día con sus deudas.



El proyecto de ley conocido como "borrón y cuenta nueva" beneficiaría entre siete y ocho millones de personas para que puedan volver a acceder a crédito formal. El caso está en manos del magistrado Alejandro Linares Cantillo a cuyo despacho han llegado algunas peticiones con reparos sobre el texto aprobado.



(Le puede interesar: Defensoría pide que se apruebe el proyecto Borrón y cuenta nueva)

La Superintendencia Financiera de Colombia señaló que el historial crediticio de una persona que reposa en las centrales de riesgo es necesario para el sistema financiero ya que permite conocer la “reputación” de los deudores y a predecir el nivel de pago de sus obligaciones y tomar medidas a tiempo para mitigar una eventual alta de pago.



“Esto es especialmente relevante para el acceso al sistema de los usuarios de ingresos medios bajos y bajos que, al carecer de colaterales reales (inmuebles, fiadores o codeudores), su historial de pago se convierte en una especie de garantía de cumplimiento (garantía reputacional)”, dice el concepto enviado a la Corte.



(Le puede interesar: Tras fallo internacional en caso Petro, demanda abre fuerte debate)



La entidad señala que la existencia de registros positivos y negativos es indispensable en el proceso de otorgamiento de crédito porque “facilita a la entidad evaluar la probabilidad de no pago del solicitante; incentiva mejores condiciones de tasa y plazo en las nuevas operaciones de crédito para deudores con buen comportamiento y permite la adecuada gestión de riesgo de crédito de quienes administran recursos del público”.



La Superfinanciera dijo que los reportes de información crediticia también permite a las entidades que otorgan crédito “ampliar su base de clientes para incluir a las personas y empresas que actualmente no cuentan con un producto o servicio, permitiendo el acceso a su primer préstamo de fuentes distintas de prestamistas informales y/o el ‘gota a gota’”.



(Le puede interesar: Conjuez definirá tutela sobre curul de Ángela María Robledo)



“En el caso colombiano se vislumbra que la eliminación de esta información afectaría negativamente los propósitos de las políticas públicas que en materia de inclusión financiera han sido promovidas por el Gobierno Nacional, lo anterior por cuanto se elevaría la incertidumbre en el proceso de originación, lo que se traduce en una contracción de la oferta de créditos en segmentos sobre los cuales las entidades de crédito no tendrían información”, indicó.



Entre otros, el proyecto aprobado dispone que la información negativa crediticia que se encuentre en bases de datos deberá ser actualizada, así como el dato negativo, una vez superadas las circunstancias.



La Superfinanciera asegura que la calificación de riesgo “no debería ser eliminada, en tanto esta corresponde a los resultados del análisis o estudio de riesgo que cada entidad hace respecto de los deudores y en esencial para el cálculo del riesgo de crédito”.



(Le puede interesar: Corte niega demanda contra elección de magistrada Paola Meneses)



La entidad también cuestionó que la ley incluya amnistías o regímenes de transición al estimar que esto generaría supuestamente “inestabilidad jurídica para los titulares, usuarios, operadores y fuentes de información, respecto del reporte de información y la permanencia de los datos”.

De otro lado, la Superintendencia de Industria y Comercio señaló como positivo que la iniciativa permita enviar a los usuarios alertas, como las notificaciones cuando se hacen retiros de dinero de las cuentas, cuando ingrese una nueva obligación.



No obstante, le pidieron a la Corte ampliar esa notificación a cada vez que un tercero acceda al historial crediticio de la persona para evitar suplantaciones de personas ante las quejas que ha recibido la entidad al respecto.



(Le puede interesar: Corte no hará audiencia por demanda que pide despenalizar el aborto)



“Usualmente antes de realizar la transacción fraudulenta, los suplantadores o las empresas en donde se efectuará la suplantación consultan el historial crediticio de la persona suplantada con miras a calcular el riesgo crediticio de esta y así determinar si es apta o no para concederle un crédito. Si las personas conocen oportuna y rápidamente la “huella de consulta” de su historial crediticio es más factible que puedan darse cuenta que están siendo suplantados o van a ser víctimas de suplantación”.



“Creemos que si se dan alertas a los ciudadanos sobre las consultas a su historial crediticio esto podría ayudar enormemente para detectar o frenar casos de suplantación de identidad", dijo la entidad.



(Le puede interesar: Corte reconoce derechos laborales de modelos 'webcam')

justicia@eltiempo.com

En Twitter: JusticiaET

Lea más noticias de Justicia

-La ponencia, derrotada, que anulaba normas que regulan el ‘fracking’



-Francotirador dio muerte a ‘Flechas’, jefe de ‘los Caparros'



-Caso Colmenares: Tras absolución, defensa de Jessy Quintero demandará