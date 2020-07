El mismo Gobierno pidió tumbar decreto de subsidios a los servicios

En un concepto de 10 páginas, enviado a la Corte Constitucional el pasado 2 de junio, la misma secretaria jurídica de presidencia, Clara María González, le pidió al alto tribunal que tumbara el decreto 580, emitido por el Gobierno, que buscaba garantizar subsidios a los servicios públicos en el marco de la pandemia de coronavirus.

Este decreto fue declarado inexequible ayer por parte de la Corte Constitucional que encontró que esta norma, que había permitido subsidios en servicios públicos de hasta un 80 por ciento, no fue firmada por todos los ministros y, por lo tanto, no cumplió con ese requisito formal para pasar su examen.



Como la Corte tumbó el decreto con efectos retroactivos, en cabeza del Gobierno quedó establecer qué pasará con los subsidios que ya se habían concedido y por los cuales miles de ciudadanos pagaron menos por sus facturas de agua, luz o aseo.



En el concepto que la Secretaría Jurídica de Presidencia le envió al alto tribunal, reconoce que faltaban esas firmas.



Así, González le dijo a la Corte que, por lealtad procesal, no podía hacer en su concepto afirmaciones tendientes a presentar una situación contraria a la verdad, por lo que era su deber intervenir en este caso "sin recurrir a engaños o afirmaciones dirigidas a perseguir fines que, en últimas, extravían el correcto funcionamiento de la administración de justicia".



Es por esto que González dice que, en efecto, el decreto de subsidios a los servicios públicos no cumplió con uno de los requisitos formales para ser constitucional, que era el de tener todas las firmas de los ministros.



"A pesar de llevar la firma del presidente de la República, no fue firmado por todos los ministros del despacho", dijo la Secretaria Jurídica.

Así, dijo, en el decreto no se registra en la página 11 la firma del ministro de Salud y Protección Social, y en la página 13 tampoco se registra la firma de la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación.



"Constituye un deber de los sujetos procesales, y más aún predicable de esta Secretaría Jurídica, asumir las cargas procesales y las responsabilidades inherentes a las mismas, y en consecuencia de manera alguna se va a prohijar una defensa que sea contraria a la verdad procesal", dijo González.



Por eso la Secretaria Jurídica le dijo a la Corte que le pedía "respetuosamente declarar la inexequibilidad" del Decreto Legislativo 580 del 15 de abril.



Para la Corte, fue claro que como faltaban las firmas de los ministros de Salud, Fernando Ruiz Gómez, y de la ministra de Ciencia y Tecnología, Gisela Torres Torres, el decreto tuvo vicios de forma, sin que en el proceso el Gobierno hubiera entregado algún tipo de justificación para explicar si hubo ausencia, incapacidad o algún impedimento que no les permitiera firmar la norma.



Según el alto tribunal, el deber de que estos decretos vayan firmados por todos los ministros "constituye una condición indispensable de validez de dichas normas, en la medida en que con este se garantiza el principio democrático durante el Estado de excepción, pues se contrarresta el déficit de deliberación y se limita la facultad discrecional del presidente".

