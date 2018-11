Lo que sigue sin gustarles a las Cortes de la reforma a la justicia

Por primera vez, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado se reunieron para elaborar un comunicado conjunto frente a sus apreciaciones sobre la Reforma a la Justicia que cursa su trámite en el Congreso.

A esta reforma le faltan todavía dos debates en la Cámara de Representantes, lo que deja dudas sobre si este proyecto alcanzará a ser tramitado en el tiempo que queda, o si se hunde.



La reunión entre las dos Cortes se realizó el jueves de la semana pasada y, hasta este lunes se conocieron las conclusiones. A este encuentro no asistió la Corte Constitucional debido a que, si pasa la reforma, ese organismo es el encargado de establecer si es o no constitucional.



Tanto la Corte Suprema de Justicia como el Consejo de Estado aseguran que tienen un "máximo interés en que se hagan las reformas a la justicia, con el propósito de garantizar pronta y cumplida justicia para cada persona del país, y sobre la base de respetar la autonomía de la rama y la independencia judicial".



Para estos altos tribunales, la Constitución y democracia participativa exige que las altas cortes sean escuchadas frente a estas reformas, por lo que le pidieron al Congreso y al Gobierno que mantengan el diálogo institucional "para que se escuche a otros sectores y personas interesados y expertos en cada tema".



Los magistrados aseguran que "las dos altas Cortes no hacen lobby, ni negociaciones con otras ramas del poder público. Se guían sólo por los altos intereses de la pronta y cumplida Justicia y los de la democracia, con sus escenarios de frenos y contrapesos".

Despejar amenazas de una única Corte

Los dos altos tribunales también aseguran que se deben "despejar las amenazas de la Corte única y la Corte electoral", y además la reforma debería establecer que ni el Consejo Superior de la Judicatura, ni la Comisión de Disciplina Judicial (creada en la anterior reforma), son altas cortes".



"El órgano de administración y gobierno de la Rama Judicial no debe tener la naturaleza de Alta Corte, y en cambio debe prever la participación de las tres Altas Cortes que dan clausura al sistema judicial", aseguran en el comunicado.



También aseguran que ven con buenos ojos que "no se insista en un Tribunal de Aforados", aunque se podría revisar el sistema actual de ante juicio político de los aforados, así como la destitución por mala conducta, y el juicio en la Corte Suprema, para que "se habiliten reglas legales que faciliten la actuación y la hagan más transparente".

Fortalecer tutela y descongestión

Para los magistrados, la reforma debe buscar una "tutela judicial efectiva", por lo que aseguran que en este proyecto se debería incorporar un programa de descongestión, medida que fue excluida del articulado. "Una reforma a la justicia es insustancial si no aborda cambios de fondo a la administración y gobierno en dirección a fortalecer la autonomía real de la Rama Judicial", dijeron los dos tribunales.



Así, las Cortes aseguran que entre 1991 y el 2017 la brecha en la demanda de justicia creció un 320 por ciento, mientras que la oferta se mantiene "prácticamente estancada", lo que afecta el acceso de los colombianos a la justicia.



Sobre el presupuesto, las Cortes afirman que la Administración de Justicia debe establecer en la Constitución un porcentaje mínimo del Presupuesto Nacional y exponer la necesidad de un capítulo especial para la Justicia en al Plan Nacional de Desarrollo.

Elección de magistrados

Frente al proyecto que el Senado le entregó a la Cámara de Representantes, las dos cortes aseguran que el nuevo diseño debe permitir que la elección de magistrados se haga a través de listas cortas, y debe permanecer en cabeza de las Corporaciones para las que se aspiran los cargos.



Aseguran que aunque se debe incrementar los años de experiencia, las Cortes no comparten que les exijan una experiencia específica lo que limita, por ejemplo, que juristas que se han dedicado a la academia puedan aspirar a este cargo.



Las altas cortes están de acuerdo con que se caigan las inhabilidades que se tenían para los exmagistrados de la Corte, ya que consideran que "la Nación debe exaltar a sus jueces, no envilecerlos".

El precedente judicial

Las altas Cortes aseguran que aunque están de acuerdo con lo que el proyecto de reforma estableció frente a la unificación de jurisprudencia, "es más técnico y acorde con nuestro sistema acudir a la noción de sentencia de unificación".



Para los dos altos tribunales "la posibilidad de apartamiento sobre las sentencias de unificación debe conservarse con base en la jurisprudencia que se ha venido construyendo. Debe aprovecharse la oportunidad para avanzar en la solución de lo que comúnmente se conoce como “choque de trenes”", aseguran.



Esto signica que, aunque están de acuerdo con que se creen mecanismos de unificación de jurisprudencia (forma judicial de resolver un caso), afirman que debe existir la posibilidad de apartarse en algunos casos basándose en los argumentos preexistentes.



