La Corte Constitucional dejó en firme un artículo de la Ley de Seguridad Ciudadana que busca asegurar el pago de las multas que las autoridades pueden imponer a los ciudadanos por infracciones a la convivencia señalando que, si luego de seis meses de su imposición, la persona aún no la ha cancelado, no podrá ser nombrada o ascendida en un cargo público.



Con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, el alto tribunal dijo que esa norma “no desconoce el derecho fundamental a acceder al desempeño de cargos y funciones públicas”.



Lo anterior, porque la medida tiene como finalidad el cumplimiento del principio de moralidad administrativa y la promoción de la convivencia y, además, “es idónea para lograr el recaudo de las multas por violación a las normas de convivencia”.



La Corte dijo que además “es necesaria porque no hay otros medios menos lesivos para lograr las finalidades” y consideró que la medida es “proporcional dado que la limitación para acceder al nombramiento o el ascenso cesa en cuanto se paga la multa”.



Personas con multas sí podrán inscribirse a concursos

Por el contrario, la Corte Constitucional tumbó un apartado de esa misma ley que impedía a las personas que no hubieran pagado las multas, inscribirse a los concursos administrados por la Comisión Nacional del Servicio Civil para conseguir un empleo público.



En ese sentido, el alto tribunal estimó que esa limitación sí es contraria a la Constitución porque vulnera el derecho fundamental de acceder a cargos públicos, al impedir que una persona se presente un concurso para probar su idoneidad para desempeñar el cargo.



“Dado que el legislador podría tomar medidas menos gravosas para el logro de la misma finalidad, la Sala concluyó que la limitación para inscribirse en los concursos administrados por la CNSC por efecto de la mora en el pago de multas era desproporcionada y decidió declarar su inexequibilidad”, dijo la Corte.

