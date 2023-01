Una reciente decisión de la Corte Constitucional se centró en la práctica que a nivel mundial es conocida como sharenting, que es esa acción de los padres de compartir información pormenorizada de sus hijos en internet por medio de las redes sociales.



La expresión se conforma por la unión de dos palabras “share” (compartir) y “parenting” (crianza, paternidad). El fallo hace especial énfasis en que no existe una definición normativa que precise su contenido y alcance pero que se entiende que esta práctica consiste en documentar la vida personal de los hijos desde temprana edad mediante comentarios, fotografías, videos u otro material.



“El sharenting puede implicar una sobreexposición de la imagen de los hijos menores de edad en las redes sociales, pues se documentan aspectos como sus primeros pasos, la primera risa, las primeras palabras, el primer año de vida y otras celebraciones, el lugar de residencia o de estudio, su ubicación real, los sitios a donde va de paseo, sus gustos o pasatiempos. Incluso, en muchos casos, se comparte información antes del nacimiento de los hijos al subir imágenes del embarazo”, explica la Corte.



Con ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo, la decisión dice que “esta práctica va dejando una huella digital o rastro de información que puede ser accesible a terceras personas, por lo que los niños y niños pueden ser expuestos a los riesgos y amenazas que surgen en el entorno digital, entre otros, la pornografía infantil, el ciberacoso, el cyberbullying y la suplantación de identidad”.



Y que, por eso, surgen preguntas asociadas con el derecho de los padres a manejar la identidad digital de sus hijos, “dado que son estos quienes por su condición pueden disponer en primer lugar de todo tipo de información personal que los concierne en cualquier medio, o si, por el contrario, esta práctica constituye más bien un ejercicio extralimitado de la patria potestad, pues, en todo caso, cuando los hijos están en sus primeros años de vida, la acción de compartir su imagen, por ejemplo, está desprovista de su participación y libre opinión”.



El alto tribunal explicó que si bien esa acción no se hace con el fin de afectar los derechos de los menores de edad y que es comprensible que los padres quieran compartir las vivencias cotidianas de sus hijos con la familia o amigos, “el problema es que como las redes sociales son de uso masivo, eventualmente, esas imágenes o comentarios pueden ser vistos también masivamente. Esta situación se torna mucho más exponencial cuando el padre/madre es un influencer o una persona que goza de reconocimiento público”.

Y por eso, aunque no dio una orden al respecto ni exhortó al Congreso ni a alguna otra autoridad para que tome cartas en el asunto, la Corte Constitucional dijo en la decisión que: “urge una regulación del sharenting de cara a los particulares intereses y derechos de los niños y niñas, que incluya una labor pedagógica que promueva el uso responsable, adecuado y seguro de las tecnologías de la información y las comunicaciones y la previsión de los eventuales riesgos y amenazas a los que se enfrentan en ambientes digitales respecto de su privacidad, intimidad, identidad e imagen, así como del ejercicio pleno de otros derechos”.



Manipulación de los hijos es violencia: Corte

Antonio José Lizarazo, Foto: Cortesía Corte Constitucional

El pronunciamiento se hizo al estudiar la tutela que presentó un papá que cuestionaba a la madre de su hijo porque tenía una cuenta en Only Fans (en donde se paga por contenido que puede ser explícito o no) que estaba asociada a sus otras redes sociales, en las cuales subía contenido cotidiano con su hijo.



Al estudiar el caso, la Corte hizo especial énfasis en la manipulación de los hijos por uno de los padres divorciados o separados al indicar que esto no solo “constituye violencia psicológica sino que también puede, en determinados escenarios, convertirlos en instrumentos para ejercer violencia vicaria”.



“Además, esta situación constituye una injerencia arbitraria en el nuevo núcleo familiar monoparental que surge, y una vulneración de los derechos de los niños y niñas a la intimidad familiar y a vivir en un ambiente sano”, dice el fallo.



El fallo igualmente enfatiza en el derecho a la imagen de los niños y niñas, y de la proyección de información que los concierne, como fotografías y videos, en espacios semipúblicos como las redes sociales.

En ese sentido, “resaltó el rol de garantes, cuidadores y protectores que recae sobre los padres para aclarar que resulta desproporcionado exigirles, para realizar la exposición de la imagen de sus hijos en sus redes sociales propias, que deban contar con su consentimiento libre, previo y expreso en todos los casos”.



Sin embargo, la Corte “enfatizó que debe privilegiarse el respeto por las opiniones de los niños y niñas, de forma que se dé prevalencia a su voluntad y se antepongan sus intereses y derechos a los de los padres”.



Y sobre el caso concreto, el alto tribunal estableció que no había ninguna prueba que permita evidenciar que la mujer haya ejercido en forma desproporcionada su derecho a la libertad de expresión o que haya adelantado acciones que desconozcan la libre opinión del niño en relación con su proyecto de vida o de alguna manera frustren la construcción de su identidad personal.



“Por el contrario, encontró que sus conductas se limitan a expresar en espacios virtuales de carácter semipúblico manifestaciones de amor y cariño propios de una madre hacia su hijo. Sin embargo, la Sala le solicitó a la mujer que en el evento de que el menor de edad exprese libremente su negativa a que su imagen sea expuesta en las redes sociales de esta, proceda a darle prevalencia a la voluntad de su hijo sobre la propia”, dice el fallo.



Además, señaló que aunque, en principio, no se constata una sobreexposición de la imagen del niño en las redes sociales de la madre, sí se observa que dichos espacios virtuales son visitados por una gran cantidad de personas por lo que consideró necesario ordenarle que antes de realizar una publicación que involucre a su hijo, “valore los riesgos y las amenazas que se generan con la exposición de su imagen en las redes sociales que utiliza”.



Pero sí dijo que se vulneraron los derechos al ambiente familiar sano y a la dignidad humana del niño por la forma conflictiva en que los progenitores han asumido la ruptura, involucrando en sus desacuerdos a su hijo.



Además, que se vulneraron sus derechos a no padecer injerencias arbitrarias en la familia, a la intimidad familiar y a no padecer violencia psicológica, porque el padre le suministró al niño una información que contiene datos sensibles y personales de la mamá, “situación que, dentro del contexto conflictivo de la pareja, constituye una manipulación del niño con la intención de alterar el concepto que tiene de su progenitora y ejercer violencia vicaria en contra de esta”.

