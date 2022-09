La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, envió a la Corte Constitucional un concepto respaldando una ley de 2017 que dice que el servicio militar para las mujeres es voluntario.



(Lea: Benedetti: en choque de trenes, magistrada pide a la Fiscalía devolverle caso)



Según Cabello, el trato diferenciado entre sexos en el servicio militar obligatorio es una medida conducente para superar la discriminación histórica de la mujer en el ámbito laboral y atender la situación especial de violencia que padecen en el conflicto armado.



(Lea: ‘Parapolítica’: Musa Besaile seguirá preso tras duro pronunciamiento de la Corte)

Según dijo Cabello, las mujeres pueden "concentrarse en acceder a estudios superiores e ingresar al mercado del trabajo, pues no deben dedicar los primeros años de su vida productiva a recibir instrucción castrense, y alejarse del conflicto bélico, en el cual han sido históricamente violentadas”.



Para la Procuradora, la ley demandada no va en contravía de los derechos de las mujeres, ya que si ellas desean prestar el servicio militar, pueden hacerlo.



(Lea: Dueños de carros deben velar por que estos circulen con Soat al día: Corte)



"En efecto, no se les prohíbe adelantar dicha actividad, sino que, a diferencia de los hombres, se les permite elegir si optan por desarrollarla en tiempos de paz o no”, dijo Cabello.



En su concepto, la Procuradora dijo que el Congreso mantiene su competencia “para modificar las condiciones de prestación del servicio militar en los términos que establece la Constitución, lo cual le permite reformar los eventos en los que el mismo es obligatorio y sus modalidades de operación”.



(Lea: Demanda busca tumbar la elección de Gustavo Petro y Francia Márquez)

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia