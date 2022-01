El Ministerio de Defensa le solicitó a la Corte Constitucional que aclare la decisión que tomó el 10 de diciembre pasado que excluyó a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (NARP) del servicio militar, así como del pago de la cuota de compensación militar, al extender en su favor la exoneración que ya contemplaba la ley para las comunidades indígenas.



La decisión, tomada de manera unánime por el alto tribunal, aplica a las personas que hagan parte de dichas comunidades, que sean mayores de edad y que acrediten, mediante certificación del Ministerio del Interior, su integridad cultural, social y económica.

El fallo obedeció al estudio de una demanda presentada por representantes de Consejos Comunitarios de Putumayo, Nariño, Cauca, Chocó, el Urabá Antioqueño y Córdoba, en apoyo con profesores de la Universidad de los Andes.



La demanda decía que el Congreso había incurrido en una omisión al excluir del servicio en la ley 1861 de 2017 a los pueblos indígenas, pero no a las comunidades NARP a pesar de que la Constitución señala que Colombia es un estado pluriétnico y multicultural y exige una protección especial de estas comunidades, además de las obligaciones de respeto y protección de los valores culturales que contempla el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, que fue incorporado vía bloque de constitucionalidad.



Al reiterar precisamente los principios de pluralismo étnico y multiculturalidad, y el reconocimiento de los derechos a la identidad y la diversidad cultural de estas comunidades la Corte Constitucional les dio la razón a los demandantes.

“El legislador no tuvo en cuenta un deber específico constitucional, consagrado en los artículos 1, 7, 13 y 70 de la Carta Política, representado en la realización de los principios de diversidad étnica y cultural, el mandato de protección igual a todas las culturas y la obligación de garantizar la autonomía de los pueblos étnicos frente a su integridad cultural”, dijo la Corte que precisó que el Congreso incurrió en una discriminación que impedía el desarrollo de los aspectos culturales de la vida en comunidad de esta población.

'Se necesita un censo'

En un memorial conocido por EL TIEMPO, el Ministerio de Defensa le pidió a la Corte aclarar desde cuándo la sentencia empieza a regir, al estimar que la misma tiene un impacto profundo en el reclutamiento y que es de difícil aplicación. En 16 páginas, la cartera dijo que las certificaciones que da el Ministerio del Interior para acreditar la integridad cultura, social y económica tienen dos enfoques.



Por un lado, el autoreconocimiento: “se tiene como referencia el fenotipo o la pertenencia a un grupo familiar (padres o abuelos), por tanto, el ciudadano se identifica con esas comunidades”. Para el Ministerio de Defensa esto implicaría que “cualquier persona podría autoreconocerse sin ningún control o restricción”.



Y, por el otro, el registro de las comunidades bases, formas o expresiones organizativas que hace el ministerio del Interior, que tiene una Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras que se encarga, entre otros, de los registros de los consejos comunitarios y las organizaciones base y de diseñar proyectos y medidas para fortalecer los procesos organizacionales propios.



Para el Ministerio de Defensa, en todo caso, para poder aplicar el fallo se necesita “fortalecer los criterios para la acreditación” de esa identidad.

“Se hace necesario que se emita un censo oficial de esta población destinataria e igualmente, que se impartan lineamientos para el reconocimiento de su identidad”, dijo la cartera a la Corte enfatizando en que quiénes deseen la exoneración “deberán acreditarse ante el Ministerio como una comunidad debidamente organizada y por tanto, oficialmente reconocida”.



“Efectuado este diagnóstico y censo de los ciudadanos beneficiados (lo cual requiere de un tiempo prudencial), se hace necesario establecer la interoperabilidad con el Ministerio del Interior, a efectos de permitir con ello la definición de la situación militar de estos ciudadanos como reservistas de segunda clase, implicando ello la realización de un desarrollo en el sistema misional del Comando de Reclutamiento”, dijo Mindefensa.



Como se sabe, en el censo de 2018, por error ya reconocido por el Dane en las preguntas realizadas, hubo una ‘disminución’ del 30 por ciento de la población afro frente al de 2005, por lo que el Gobierno tomó como dato oficial el que arrojó la Encuesta de Calidad de Vida de ese mismo año: 4'671.160 personas, el 9,34 por ciento de la población.

En diálogo con El TIEMPO, Libardo Ariza, profesor de la Universidad de los Andes, uno de los demandantes, indicó que el “criterio que debería orientar efectivamente la identificación de estas personas, como lo establece el Convenio 169 de la OT, es la auto-identificación en diálogo con las comunidades, que tendrían que certificar que estas personas pertenecen a estas, desarrollan prácticas, están en los territorios y se identifican como tal a través de los consejos comunitarios”.



El abogado Juan Carlos Ospina, quien también hace parte de los demandantes y funge como asesor de la Comisión Colombiana de Juristas, dijo que dicho reconocimiento lo pueden hacer los propios consejos comunitarios debidamente reconocidos como los de Curvaradó y Jiguamiandó vía reconocimiento propio o por el Ministerio, por citar un ejemplo, o las autoridades raizales en San Andrés. “Eso es importante porque no cualquier persona podría decir que pertenece a una comunidad excepto, precisamente, por su integridad cultural”, dijo.



Ahora, aunque el Gobierno asegura que se necesita un tiempo a poder adoptar medidas y ampliar el fallo, así como el texto completo del mismo, en el caso de la decisión que amplió la eutanasia en Colombia a pacientes no terminales, el alto tribunal precisó que “en el caso de las decisiones de constitucionalidad, siempre que la Corte no establezca efectos diferidos, esta surtirá efectos desde el instante en que un contenido normativo sea hallado incompatible con la Constitución o, de ser el caso, objeto de un condicionamiento para su validez”. Así lo dijo la Corte el pasado 6 de diciembre a la hora de negarle al Ministerio de Salud una petición de aclaración del fallo.



En su escrito a la Corte, el ministerio reiteró el argumento que presentó cuando el asunto todavía estaba bajo debate: que si se extendía la exención de prestar el servicio militar fijado a las comunidades indígenas a las NARP, “nadie cumpliría el deber constitucional de la prestación del servicio militar y consecuente no pago de la cuota de compensación militar, dado que el término indígenas los contendría a todos, tendrían que incluirse a más grupos y comunidades por razones de diversidad cultural es decir a los mestizos, caucásicos, residentes en Colombia descendientes de los árabes, etc”.

Expertos consultados explicaron que, en palabras sencillas, la decisión está protegiendo la identidad cultural de las comunidades NARP y haciendo énfasis en las excepciones etnoculturales, que no se limitan solo al servicio militar. Ospina explicó que existen leyes en Colombia con elementos diferenciados para las comunidades indígenas, NARP y ROM como la Ley de Víctimas, así como mandatos de protección de asuntos como la consulta previa, la protección diferenciada a en tierras, el derecho a la etnoeducación, el derecho al autogobierno y el deber de no discriminación, entre otros.



De hecho, la Defensoría del Pueblo le había pedido a la Corte que extendiera la exoneración de prestar servicio militar a las comunidades ROM, al estimar que estas, así como las NARP están debidamente reconocidas como una “minoría ética de la nación”: “las disposiciones objeto de reproche constitucional deben incluir a los miembros de las comunidades negras, palenqueras, raizales y ROM, en virtud de la excepción etnocultural que el legislador ha previsto respecto de las comunidades indígenas para efectos de garantizar, entre otras, la posibilidad de que actúen según su cosmovisión”. No obstante, esto no pasó y la decisión de la Corte solo está relacionada con las comunidades NARP.



Para el profesor Libardo Ariza, esta decisión, que ha recibido algunas críticas, no es un fallo discriminatorio frente a las demás personas que estén obligadas a prestar el servicio militar obligatorio. “Se trata del desarrollo de la cláusula constitucional que establece que Colombia es un estado pluriétnico y multicultural como del artículo 13 de la Constitución que establece que deberán tomarse medidas de acción afirmativa o de protección especial para los grupos que han sido históricamente discriminados. El problema no es que estas comunidades están exentas, el problema es la obligación”, explicó.

Ministerio advierte sobre impacto del fallo

Según el Ministerio de Defensa, la decisión produce una “afectación de las actividades logísticas y administrativas para la incorporación” para en la Zona 2 de reclutamiento (Guajira, Cesar, Atlántico); la Zona 3 (Cauca, Valle del Cauca y Nariño); la Zona 4 (Chocó, Córdoba. Antioquia), las Zona 6 y 8 (Cundinamarca, Quindío, Risaralda) y la Zona 11 (Córdoba y Sucre).



Según el Gobierno, el fallo daría lugar a un incremento de demandas contra las unidades de reclutamiento y se podría afectar el actual pie de fuerza si la sentencia tuviera efectos retroactivos (que no fueron incluidos en el fallo) y/o ante fallos judiciales que orden el descuartelamiento. Según el Ministerio se va a reducir el recaudo por concepto de Cuota de Compensación Militar lo que tendría un eventual impacto presupuestal para el Ministerio e, incluso, habría un “impacto negativo para la Defensa y Seguridad Nacionales”.

Al referirse sobre el caso específico de la Fuerza Área, el Ministerio además afirmó que el fallo “representa un símbolo de discriminación precisamente, puesto que los sujetos que las integran no se encuentran en condiciones particulares físicas, psicológicas o sociales que exijan una acción afirmativa en este sentido, por el contrario, corresponde a una medida que puede desestimular la participación de esta población en ámbitos de desarrollo profesional, afectando directamente la Seguridad y Defensa Nacionales, puesto que estas comunidades corresponden por lo menos al 10,31 % de la población total de Colombia, reduciendo el potencial de Reclutamiento de las Fuerzas Militares”.

‘Se estaba violando el derecho a la igualdad’: líderes

Los representantes de las comunidades negras y consejos comunitarios que hicieron parte de la demanda celebraron la decisión. Rossana Mejía Caicedo, consejera Mayor de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca señaló que iniciaron la demanda por considerar que el “Estado colombiano ha omitido derecho hacia unos sectores, especialmente las comunidades étnicas y, en este caso, la comunidad negra”.



Ramiro Rodríguez Padilla del foro Interétnico Solidaridad Chocó – FISCH dijo que si bien en la Constitución de 1991 hubo un reconocimiento del derecho a la diversidad étnica y cultural “no sentimos esa expresión en términos de igualdad”.

Lo anterior, dijo, “con respecto al reconocimiento de la justicia propia afrocolombiana en la medida que las comunidades NARP y ROM han venido construyendo históricamente sus propias normas, valores y principios, que han permitido hacer una adecuación propia para resolver los conflictos. Esos fueron los elementos que nos llevaron a establecer esta estrategia de litigio porque se estaba violando ese derecho de igualdad formal”.



Para Rodríguez, la decisión es clave porque permitirá a las comunidades decidir en el seno de cada familia “si es necesario prestar o no el servicio militar”. En su criterio, en todo caso, sí sería necesaria una reglamentación por lo que pidió que la misma “no sea arbitraria ni del Ejecutivo ni del Legislativo, sino que sea concertada con las comunidades NARP, que obedezca a los criterios propios de la justicia propia afrocolombiana”.



Mejía Caicedo agregó que, en su criterio, el servicio militar tiene otro efecto en las comunidades en tanto que los jóvenes que regresan de este, con una inducción militar, los hace blanco de los “grupos al margen de la ley para ser reclutados. Las comunidades negras estamos ubicados en lugares donde está la crisis humanitaria súper alta, donde la negación de derechos ha sido una constante, sumada al olvido estatal. Son los hijos de las mujeres negras los que se están matando y reclutando. Los mayores reclutados son los nuestros y no queremos seguir poniendo nuestros hijos para la guerra”.



Sobre las críticas que ha recibido el fallo, Rodríguez expresó: “Obviamente a un sector de este país que ha sido excluyente y discriminatorio y que nos ha puesto en un lugar demasiado crítico -en la medida que no se nos reconoce como sujetos de derechos-, el fallo va a parecerles discriminatorio. Ha generado ampolla en algún sector incluso del mismo pueblo negro que no ha entendido la magnitud de lo que nosotros estamos alegando. Lo que no se conoce tampoco se defiende y esa es una tarea que nos queda”.



Las otras 16 causales de exclusión del servicio



Sin contar esta decisión, la Ley tiene ya 16 causales para no prestar el servicio militar como ser hijo único; huérfano de padre o madre que se encargue de su familia; el hijo de personas en situación de discapacidad cuando estos no tengan medios de subsistencia; el hermano o hijo de quien haya muerto o adquirido inhabilidad absoluta en combate durante la prestación del servicio militar; los hijos de oficiales, suboficiales, soldados, infantes o agentes de la fuerza pública que hayan fallecido; los clérigos y religiosos y sus pares en otras religiones o iglesias.



Igualmente, los casados que hagan vida conyugal; quienes acrediten existencia de unión marital de hecho; las personas en situación de discapacidad; los indígenas que acrediten su integridad cultural mediante certificación del Ministerio del Interior; los “varones que después de la inscripción hayan dejado de tener el componente de sexo masculino en su registro civil” (es decir las mujeres trans); las víctimas del conflicto así acreditadas; las personas incluidas en programas de protección a testigos; los objetores de conciencia; los desmovilizados; y el padre de familia.

