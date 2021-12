La Sala Plena de la Corte Constitucional determinó que los integrantes mayores de edad de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, que acrediten su integridad social y económica, quedan exonerados de prestar el servicio militar obligatorio.



(Lea: Corte estudia si excluye o no a la población afro del servicio militar)



Así lo decidió el alto tribunal al estudiar una demanda que pedía extender a dichas comunidades la exoneración, argumentando que la Ley 1861 de 2017 la contempló solo para los integrantes de las comunidades indígenas.



(Lea: La Procuraduría apoya que población afro no preste servicio militar)

Eeste grupo población ha "debido ser incluido como destinatario de la exoneración en tanto contribuyen razonablemente a alcanzar la finalidad

constitucional de las normas demandada". FACEBOOK

TWITTER

El histórico fallo se dio al estudiar una demanda que decía que el Congreso incurrió en una omisión legislativa al no incluir a integrantes de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras (NARP) entre quienes están excluidos del servicio, así como de pagar la cuota de compensación militar.



Con ponencia de la magistrada Paola Meneses, la Corte le dio la razón a los demandantes y señaló que se vulneró el principio de igualdad en perjuicio de las comunidades NARP en la Ley, dado que se daba una exoneración a los miembros de las comunidades indígenas en pro de defender la existencia e identidad de las minorías étnicas y para proteger la diversidad cultural de la nación, pero no incluyó, sin justificación alguna, a las comunidades negras.



(Le puede interesar: Continúan jornadas especiales del Ejército para definir situación militar)



Según la Corte, este grupo población ha "debido ser incluido como destinatario de la exoneración sub examine en tanto contribuyen razonablemente a alcanzar la finalidad

constitucional de las normas demandadas".



En el comunicado oficial, el alto tribunal explicó que se constató "la existencia de la norma excluyente, pues los literales acusados de los artículos 12 y 26 de la Ley 1861 de 2017 no incluyeron a las comunidades NARP como beneficiarios de la exoneración de prestar el servicio militar y pagar la cuota de compensación militar".

La Corte dijo que la no inclusión de las comunidades negras en la ley que exoneró a las indígenas del servicio militar, constituye una discriminación o desigualdad negativa FACEBOOK

TWITTER

El alto tribunal indicó que el Congreso no tuvo en cuenta los principios de diversidad étnica y cultural, ni el mandato de protección igual a todas las culturas y la obligación de garantizar la autonomía de los pueblos étnicos frente a su integridad cultural.



Por otro lado, la Corte comprobó que la omisión del Congreso carecía "del principio de razón suficiente, pues, durante el trámite legislativo, no se argumentó la razón de excluir a las comunidades NARP del ámbito de aplicación de las disposiciones acusadas".



(Le puede interesar: Debate sobre la despenalización del aborto en Colombia seguirá en 2022)



Además, la Corte Constitucional "consideró que la no inclusión de las referidas comunidades constituye una discriminación o desigualdad negativa, puesto que impide el desarrollo de aspectos culturales de su vida en comunidad".



Por ello, la Sala Plena decidió mantener la norma, pero condicionarla para que se entienda que también cobija a los integrantes de estas comunidades ya que, si la tumbaba, esta población seguiría quedando excluida.



En el comunicado oficial, el alto tribunal así lo explicó: "En este caso no era procedente adoptar una decisión de inexequibilidad, pues, en la práctica, eso conduciría a que los miembros de las comunidades indígenas perdieran el beneficio de estar exonerados del deber de prestar el servicio militar y de la obligación de pagar la cuota de compensación militar".



(Le puede interesar: Corte protege a mujer trans que logró pensión y pide regulación)

La demanda

La demanda que estudió la Corte fue presentada por los profesores y abogados Rossana Mejía Caicedo, Adelmo Carabali Rodallega, Ramiro Rodríguez Padilla, Jeison Eduardo Palacios Robledo, Libardo José Ariza Higuera, Juan Carlos Ospina y Pedro Alexander Silva.



La demanda aseguraba que no tenía justificación que el Congreso fijara una excepción etnocultural a favor de los indígenas frente a la obligación de prestar el servicio militar, pero no a las comunidades negras.



“El derecho a ser étnica y culturalmente diferente supone entonces que los sujetos -individuales y colectivos- deben estar libres de imposiciones externas que pueden suponer la pérdida o transformación forzada de su identidad cultural", decía la demanda.



(Le puede interesar: Justicia indígena no puede usarse para evadir casos de extradición: Corte)



La acción judicial aseguraba que tanto las comunidades indígenas como las comunidades NARP son grupos étnicos titulares de derechos fundamentales diferenciados como sujetos colectivos. Y que en el caso en que se hagan acciones afirmativas solo para algunas de estas comunidades, el Congreso tenía la carga de demostrar la razón de ello.



“Una exclusión de las comunidades NARP, como la que se observa en las normas acusadas como inconstitucionales, constituye un incumplimiento del mandato constitucional de reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural, lo que solo resulta armonizable con la Constitución a partir de una intervención que reconozca la inclusión de las NARP en la consecuencia jurídica de la norma”, decía la demanda.



José Santos Caicedo, en representación de la Corporación Agencia Afrocolombiana Hileros y miembro del Equipo de Coordinación Nacional del Procesos de comunidades Negras PCN dijo a la Corte que el pueblo afrocolombiano, “a pesar de ser sujetos de derechos colectivos, no le han garantizado el derecho fundamental a la libre auto determinación y se han limitado sus derechos y garantías históricas, culturales y constitucionalmente reconocidas a otros pueblos étnicos”.



(Le puede interesar: Ángela Robledo pide anular fallo de la Corte que la dejó fuera del Congreso)



“Si somos parte de los pueblos étnicos, y el legislador estableció una excepción por diversidad etnocultural a favor de los indígenas frente a la obligación de prestar el servicio militar, que se previó inicialmente en la Ley 48 de 1993 y se mantuvo en la Ley 1861 de 2017. ¿Qué nos hace diferentes a nosotros?", concluyó.

Lo que decía el Ministerio de Defensa

Las razones de vulnerabilidad concedidas a los indígenas, no deben hacerse extensivas a otras etnias porque entonces bajo ese criterio, habría que incluir a todas la etnias y comunidades FACEBOOK

TWITTER

En el trámite de este proceso, el Ministerio de Defensa le envió a la Corte Constitucional un concepto en el que pedía desestimar los argumentos de la demanda.



"Las razones de vulnerabilidad concedidas a los indígenas, no deben hacerse extensivas a otras etnias, porque compartan características similares, porque entonces bajo ese criterio, habría que incluir en la norma acusada a todas la etnias y comunidades por razones de diversidad cultural, es decir, a los mestizos, caucásicos residentes en Colombia, a los descendientes de los árabes, etc", señaló.



Según el concepto del Ministerio, "bajo ese criterio entonces, nadie cumpliría el deber constitucional de prestar el servicio militar, y de pagar la cuota de compensación militar, porque el término indígenas los contiene a todos".



(Le puede interesar: En firme pena de 37 años al exconcejal Julio C. Vélez por matar a su esposa)



"Si se hace extensivo el término por omisión legislativa relativa, a todos los ciudadanos, por razones etnoculturales, en virtud del 'derecho a la igualdad' y bajo los principios de justicia y equidad, habría entonces que revisar toda la legislación colombiana que contenga esa palabra, para hacer extensivos todos colombianos los beneficios en materia tributaria, de jurisdicción especial, de orden territorial, cultural, autonomía, exención de impuestos, consulta previa, etc, porque de lo contrario se estaría ante un trato desigual y discriminatorio", aseguró el Gobierno.

Justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

Lea más noticias de Justicia

-Desde 2016 han asesinado 883 líderes sociales; en 2021 van 130: Defensoría



-A la 'Mona Jaller' le aplicaron la eutanasia este jueves



-Pago de aseguradora por Hidroituango llegará el 31 de enero de 2022: EPM